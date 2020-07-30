Telegram пожаловался на App Store в Еврокомиссию

Telegram направил жалобу в отношении App Store в Еврокомиссию из-за возможного нарушения конкуренции. Об этом пишет Financial Times.

В Telegram считают, что Apple должна разрешить пользователям загружать приложения за пределами App Store. Недовольство связано с комиссией в 30%, которую берет корпорация с приложений в магазине.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Маргарита Вестагер говорила, что в отношении Apple ведутся два антимонопольных расследования — по поводу App Store и Apple Pay. На магазин приложений пожаловались Spotify и Rakuten — компании также упоминали комиссию в 30%. Издание отмечает, что Apple получает более $1 млрд каждый месяц благодаря сборам в App Store.

На этой неделе основатель Telegram Павел Дуров обвинил Apple в обмане пользователей и перечислил семь причин, по которым комиссия в App Store должна «волновать каждого владельца iPhone». Ранее предприниматель уже критиковал ценовую политику Apple и Google, которая, по его словам, разрушает стартапы и целые индустрии.