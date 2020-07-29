Павел Дуров призвал владельцев iPhone «волноваться»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил компанию Apple в том, что она создает мифы вокруг App Store, откровенно обманывая пользователей. В своем Telegram-канале он перечислил семь причин, по которым комиссия Apple в App Store должна «волновать каждого владельца iPhone».

Во-первых, 30% комиссия за каждое приложение компании увеличивает стоимость цифровых покупок. Причем эти деньги с потребителей берут несмотря на то, что ранее они переплатили за телефон Apple «на несколько сотен долларов больше, чем его себестоимость».

Apple цензурирует приложения в App Store, чтобы обеспечить себе полный контроль, который необходим для сбора комиссии. По словам Дурова, Apple также скрывает от пользователей некоторый контент и запрещает разработчикам говорить об этом. Многим создателям приложений приходится показывать рекламу пользователям, чтобы покрыть расходы.

Павел Дуров: Политика Apple экономически подталкивает всю интернет-индустрию к продаже данных и внимания пользователей вместо использования других, более приемлемых с точки зрения защиты конфиденциальности бизнес-моделей.

Кроме того, по его мнению, пользователи Apple-аккаунтов платят своей личной информацией за жадность корпорации, потому что действия владельцев iPhone можно отслеживать через их учетную запись. Далее следуют ещё несколько причин: задержка обновлений из-за «удручающей неэффективности модераторов Apple», меньшее количество приложений и снижение качества приложений.

В июле Дуров уже критиковал ценовую политику Apple и Google, которая, по его словам, разрушает стартапы и целые индустрии. По его словам, Apple пользуется монополией и требует от всех разработчиков приложений процент от продаж любых цифровых услуг, взамен корпорация не дает разработчикам ничего.