В этом году Telegram заблокировал более 15 млн групп и каналов

Telegram раскрыл данные о блокировке каналов и контента, нарушающих политику мессенджера. За 2024 год площадка заблокировала почти 15,4 млн каналов и групп, следует из статистики, опубликованной на сайте компании.

«Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы материалов, нарушающих условия предоставления услуг», — сказано в сообщении.

В этом году было заблокировано более 700 тыс. групп, содержащих контент на тему сексуального насилия над детьми, 129 тыс. групп и каналов, связанных с террористической деятельностью. Кроме того, мессенджер удалил более 100 млн единиц контента террористической направленности.

В Telegram уточнили, что с 2015 года модерация на площадке включает прием жалоб пользователей и проактивный мониторинг на основе машинного обучения. В уходящем году появились инструменты модерации на основе искусственного интеллекта.

Сейчас на сайте Telegram доступна статистика с 12 декабря 2023-го по 11 декабря 2024-го. Больше всего ресурсов было заблокировано 23 марта — более 224 тыс.