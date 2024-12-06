Стоимость одного просмотра рекламного видеопоста у блогеров в Telegram за год упала на 43%

Блогеры стали активнее размещать в Telegram рекламные видеопосты. В текущем году их предлагают 73,9% инфлюенсеров против 43,5% блогеров в 2023-м. При этом средняя стоимость одного просмотра (CPV) составила 3,24 руб., упав на 43% по сравнению с прошлым годом. Таковы данные ежегодного исследования коммуникационного агентства Win2Win Communications (есть в распоряжении Sostav).

В 2024 году аналитики агентства фиксируют общий тренд — снижение CPV у блогеров при росте доходов относительно прошлого года за счёт большего количества проектов от рекламодателей. «В результате инфлюенсеры стали зарабатывать больше, а для рекламодателя цена за просмотр стала ниже», — говорится в исследовании.

Методология Данные получены в ходе третьего ежегодного исследования коммуникационного агентства Win2Win Communications, охватившего более 1,8 тыс. профилей блогеров в Telegram, VK, YouTube, Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ), TikTok и Likee. В выборку вошли все категории инфлюенсеров — от нано- до топовых блогов, которые посвящены разным тематикам.

Екатерина Пикерсгиль, генеральный директор коммуникационного агентства Win2Win Communications: Telegram продолжает уверенно укреплять свои позиции на рынке инфлюенс-маркетинга, особенно за последние три года. Мы наблюдаем, как платформа трансформируется из мессенджера в мощный инструмент для взаимодействия брендов с аудиторией. При этом текущий медиаландшафт на российском рынке предоставляет компаниям широкие альтернативные возможности в выборе каналов коммуникации.

Как отмечают в Win2Win Communications, видеоконтент — один из самых востребованных форматов, цена размещения во многом определяется выбранными площадками. В частности, у «VK Видео» более низкий CPV по всем форматам по сравнению с YouTube: интеграция — 0,67 против 1,35 соответственно, преролл — 0,38 против 0,83, мидролл — 0,45 против 0,75, продакт-плейсмент — 0,71 против 0,78. Но рекламодатели пока не готовы полностью отказаться от американского видеосервиса, несмотря на замедление и более высокую стоимость.



Аналитики агентства поясняют, что на YouTube выше конверсия из просмотров в клики (CTR), а её аудитория лояльнее относится к рекламе. Тот факт, что видео на платформе набирают просмотры на протяжении долгого периода, позволяет рекламодателям строить долгоиграющие стратегии взаимодействия с пользователями.

В свою очередь, в «VK Видео» пока присутствует меньше инфлюенсеров по сравнению с YouTube, в том числе небольших блогеров с узкой тематикой, что не закрывает потребности рекламодателей из разных сфер. По прогнозам Win2Win Communications, запуск программы «VK Гранты» привлечёт блогеров с других площадок и замотивирует начать вести блоги новых авторов.

По данным авторов исследования, самый низкий CPV в 2024 году у фотопоста — наиболее популярного формата у инфлюенсеров, который предлагают 86,5% из них (72,5% — в Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ), 96,2% — в Telegram, 93,5% - в VK). За год показатель ощутимо снизился на всех ключевых площадках: в Instagram — с 2,07 до 1,58 (снижение на 23,6%), в Telegram — с 3,44 до 2,59 (снижение на 24,7%), в VK — с 4,30 до 2,46 (снижение на 42,8%). «Это говорит о том, что в среднем просмотры на пост растут, но блогеры не торопятся повышать цены», — указывают аналитики.

Ещё одна тенденция — расширение пула доступных для рекламодателей площадок блогеров с вертикальными видео. В прошлом году лишь небольшая часть блогеров предлагала рекламу в Likee и TikTok. Теперь есть возможность размещать её у гораздо большего числа инфлюенсеров на обеих площадках. Аргументом в пользу выбора этих платформ для рекламодателей может стать сопоставимый с «VK Клипами», YouTube Shorts и Instagram Reels CPV — 2,59, 0,73 и 0,81 соответственно по сравнению с 0,91 у Likee и 1,06 у TikTok.