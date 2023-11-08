Tele2 разрешили использовать бренд до конца 2024 года

Шведская компания Tele2 AB разрешила российскому ООО «Т2 РТК холдинг» использовать товарный знак Tele2 до 31 декабря 2024 года. Ранее срок использования товарного знака для российской компании был продлён до осени 2023 года. Об этом сообщают «Ведомости».

Представитель Tele2 подтвердил получение разрешения на использование шведского товарного знака. «ООО «Т2 РТК холдинг» и ООО «Т2 мобайл» имеют право на использование шведского товарного знака Tele2 в указанные сроки. Предоставление права использования товарного знака через заключение лицензионных и сублицензионных договоров согласовано с правообладателем», — заявил он.

Российская Tele2 была основана шведской группой Tele2 AB. В марте 2013 года ВТБ выкупил оператора у шведов и договорился о сохранении бренда на 10 лет. В 2020 году «Ростелеком» консолидировал 100% акций Tele2. В марте 2023 года компании неофициально договорились о продлении использования товарного знака до осени.

Сама шведская Tele2 владеет брендом Tele2 до 3 декабря 2028 года.