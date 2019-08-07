Теле2 огласил результаты digital-тендера

Олег Чулаков, генеральный директор Студия Олега Чулакова :

Когда работаешь с брендом 8 лет, от тебя ждут большего с каждым новым проектом. Мы понимаем всю ответственность. Всегда стараемся не просто оправдать доверие, но и удивить клиента, сделать больше, лучше и быстрее, чем от нас ожидают. Например, специалисты Студии за неделю выполнили месячный объем работы.

Считаю, что подобные победы возможны только при сверхусилиях со стороны агентства. А столь долгое и взаимовыгодное сотрудничество — при отлаженных процессах. Все это задает недостижимую планку, через которую нам каждый раз удается перепрыгнуть — выиграть тендер и продолжить работу с Теле2."