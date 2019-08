Теле2 огласил результаты digital-тендера

Оператор сотовой связи Теле2 ранее проводил тендер по выбору продакшн-агентств для digital-активаций. Сейчас стали известны его результаты.

Рекламодатель поделил объем работ на три лота:

тиражирование баннеров для медийных рекламных кампаний;

креатив;

производство материалов для цифровых активаций — промосайты, посадочные страницы, приложения и т. д.

Победителями тендера стали: Студия Олега Чулакова , digital-агентства Why Not?! и MST, а также креативное агентство N:OW ( Marvelous).

Согласно результатам тендера, cозданием промостраниц для проектов компании Tele2, съемкой и монтажом видеороликов для социальных медиа и другими продакшн-задачами займутся первые три агентства.

Креативными идеями для digital-активностей займутся агентства N:OW и Why not, а тиражированием flash- и gif-баннеров и видео — Студия Олега Чулакова и агентство Why not.

Олег Чулаков, генеральный директор Студия Олега Чулакова : Когда работаешь с брендом 8 лет, от тебя ждут большего с каждым новым проектом. Мы понимаем всю ответственность. Всегда стараемся не просто оправдать доверие, но и удивить клиента, сделать больше, лучше и быстрее, чем от нас ожидают. Например, специалисты Студии за неделю выполнили месячный объем работы. Считаю, что подобные победы возможны только при сверхусилиях со стороны агентства. А столь долгое и взаимовыгодное сотрудничество — при отлаженных процессах. Все это задает недостижимую планку, через которую нам каждый раз удается перепрыгнуть — выиграть тендер и продолжить работу с Теле2."