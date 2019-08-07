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07.08.2019 в 17:00

Теле2 огласил результаты digital-тендера

Производством контента для цифровых активаций займутся четыре агентства

Оператор сотовой связи Теле2 ранее проводил тендер по выбору продакшн-агентств для digital-активаций. Сейчас стали известны его результаты.

Рекламодатель поделил объем работ на три лота:

  • тиражирование баннеров для медийных рекламных кампаний;
  • креатив;
  • производство материалов для цифровых активаций — промосайты, посадочные страницы, приложения и т. д.

Победителями тендера стали: Студия Олега Чулакова , digital-агентства Why Not?! и MST, а также креативное агентство N:OW ( Marvelous).

Согласно результатам тендера, cозданием промостраниц для проектов компании Tele2, съемкой и монтажом видеороликов для социальных медиа и другими продакшн-задачами займутся первые три агентства.

Креативными идеями для digital-активностей займутся агентства N:OW и Why not, а тиражированием flash- и gif-баннеров и видео — Студия Олега Чулакова и агентство Why not.

Олег Чулаков, генеральный директор Студия Олега Чулакова :

Когда работаешь с брендом 8 лет, от тебя ждут большего с каждым новым проектом. Мы понимаем всю ответственность. Всегда стараемся не просто оправдать доверие, но и удивить клиента, сделать больше, лучше и быстрее, чем от нас ожидают. Например, специалисты Студии за неделю выполнили месячный объем работы.

Считаю, что подобные победы возможны только при сверхусилиях со стороны агентства. А столь долгое и взаимовыгодное сотрудничество — при отлаженных процессах. Все это задает недостижимую планку, через которую нам каждый раз удается перепрыгнуть — выиграть тендер и продолжить работу с Теле2."

Игорь Демидов, генеральный директор агентства N:OW ( Marvelous ):

Мы очень рады победе в креативном тендере и попадании в пул Tele2. У нас сейчас очень усилился креативный отдел, и мы будем счастливы поработать с московским офисом по разработке и реализации креативных идей.

С компанией Tele2 мы сотрудничаем уже на протяжении трех лет. Ведем работы по btl-активностям в Тульской и Калужской областям. Делали несколько раз интеграции в фестиваль «Дикая Мята», а недавно запустили офлайн-кинотеатр на целый месяц в Туле. Поэтому будем рады начать работы по новому направлению с компанией.

Студия Олега Чулакова Marvelous Why Not?!
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