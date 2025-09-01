Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Voskhod Agency
DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.09.2025 в 10:40

Руководитель рекламного отдела Perplexity Таз Патель ушел из компании

Он занимал эту должность с декабря 2024 года

Таз Патель

Руководитель отдела рекламы и закупок ИИ-стартапа Perplexity Таз Патель покинул компанию. Он проработал в этой должности девять месяцев, сообщает Adweek.

В Perplexity Патель отвечал за развитие нового рекламного направления и эксперименты с моделями монетизации на основе искусственного интеллекта.

Ранее Таз Патель был CRO и соучредителем Captiv8, занимающейся инфлюенс-маркетингом. В мае этого года компанию приобрела Publicis Groupe.

В Perplexity отказались комментировать, кто заменит Пателя. Сам топ-менеджер не ответил на запрос Adweek.

Ранее Perplexity объявила о запуске новой программы, позволяющей издателям зарабатывать на трафике, получаемом через их контент в браузере Comet. Запуск программы стал ответом на критику со стороны медиакомпаний, которые обвинили Perplexity в использовании их контента без компенсации.

Perplexity Taz Patel
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.