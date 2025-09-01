Руководитель рекламного отдела Perplexity Таз Патель ушел из компании

Руководитель отдела рекламы и закупок ИИ-стартапа Perplexity Таз Патель покинул компанию. Он проработал в этой должности девять месяцев, сообщает Adweek.

В Perplexity Патель отвечал за развитие нового рекламного направления и эксперименты с моделями монетизации на основе искусственного интеллекта.

Ранее Таз Патель был CRO и соучредителем Captiv8, занимающейся инфлюенс-маркетингом. В мае этого года компанию приобрела Publicis Groupe.

В Perplexity отказались комментировать, кто заменит Пателя. Сам топ-менеджер не ответил на запрос Adweek.



Ранее Perplexity объявила о запуске новой программы, позволяющей издателям зарабатывать на трафике, получаемом через их контент в браузере Comet. Запуск программы стал ответом на критику со стороны медиакомпаний, которые обвинили Perplexity в использовании их контента без компенсации.