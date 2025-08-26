Sostav.ru

26.08.2025 в 13:30

Perplexity AI запускает программу монетизации контента для издателей

Для пользователей компания предлагает подписку на доступ к  «проверенному премиум-контенту»

Компания Perplexity AI объявила о запуске новой программы, позволяющей издателям зарабатывать на трафике, получаемом через их контент в браузере Comet. В рамках инициативы Perplexity будет делиться частью доходов от рекламы с теми, чьи материалы используются в поисковых запросах. Решение направлено на улучшение отношений с медиа и поддержку устойчивости их бизнес-моделей.

Программа будет доступна для всех издателей, чьи материалы индексируются в поисковой системе Perplexity. Участники смогут отслеживать эффективность своих публикаций через специальный интерфейс и получать регулярные отчеты о доходах.

Запуск программы стал ответом на критику со стороны медиакомпаний, которые ранее обвиняли Perplexity в использовании их контента без компенсации. Компания надеется, что новая инициатива улучшит отношения с отраслью и повысит доверие к ее продуктам.

Однако не все издатели готовы принять условия программы, отмечает Bloomberg. Некоторые выражают сомнения относительно прозрачности расчетов и доли доходов, которую они получат. Ожидается, что в ближайшие недели Perplexity проведет серию встреч с представителями медиа, чтобы обсудить детали и возможные улучшения программы.

Для пользователей подписка на Comet Plus предлагает доступ к проверенному контенту от «надежных» издателей и профессиональных журналистов. Подписка будет стоить $5 в месяц. Perplexity AI гарантирует, что информация, получаемая через сервис, соответствует высоким стандартам качества, а ИИ-помощники смогут безопасно использовать эти материалы для ответов на запросы и рекомендации.

