Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.05.2025 в 14:20

Publicis Groupe купила крупнейшую платформу для инфлюенс-маркетинга

Captiv8 охватывает 95% блогеров

Publicis Groupe объявила о приобретении платформы Captiv8, специализирующейся на инфлюенс-маркетинге и маркетинге в социальных сетях. В компании назвали приобретение стратегическим шагом и планируют с помощью платформы расширить свои возможности в области цифровых коммуникаций и укрепить позиции на рынке инфлюенс-маркетинга.

Captiv8 обладает обширной сетью из 15 млн создателей контента по всему миру, охватывает 95% инфлюенсеров с более чем 5 тыс. подписчиками, а также использует передовые AI-технологии для управления, измерения и оптимизации маркетинговых кампаний с участием влиятельных лиц.

В Publicis Groupe рассчитывают, что объединение с Captiv8 создаст крупнейшую в мире платформу для influencer-маркетинга, позволяющую брендам управлять стратегиями на всех социальных платформах и получать высокие показатели, а также позволит выгодно монетизировать контент и отслеживать бизнес-результаты в реальном времени.

Ранее сообщалось, что Publicis Groupe намерена инвестировать ежегодно €100 млн в искусственный интеллект (ИИ). Деньги пойдут на развитие технологий (лицензии, программное обеспечение и облачную инфраструктуру), повышение квалификации сотрудников и найм персонала.

Publicis Groupe
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.