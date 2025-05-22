Publicis Groupe купила крупнейшую платформу для инфлюенс-маркетинга

Publicis Groupe объявила о приобретении платформы Captiv8, специализирующейся на инфлюенс-маркетинге и маркетинге в социальных сетях. В компании назвали приобретение стратегическим шагом и планируют с помощью платформы расширить свои возможности в области цифровых коммуникаций и укрепить позиции на рынке инфлюенс-маркетинга.

Captiv8 обладает обширной сетью из 15 млн создателей контента по всему миру, охватывает 95% инфлюенсеров с более чем 5 тыс. подписчиками, а также использует передовые AI-технологии для управления, измерения и оптимизации маркетинговых кампаний с участием влиятельных лиц.

В Publicis Groupe рассчитывают, что объединение с Captiv8 создаст крупнейшую в мире платформу для influencer-маркетинга, позволяющую брендам управлять стратегиями на всех социальных платформах и получать высокие показатели, а также позволит выгодно монетизировать контент и отслеживать бизнес-результаты в реальном времени.

Ранее сообщалось, что Publicis Groupe намерена инвестировать ежегодно €100 млн в искусственный интеллект (ИИ). Деньги пойдут на развитие технологий (лицензии, программное обеспечение и облачную инфраструктуру), повышение квалификации сотрудников и найм персонала.