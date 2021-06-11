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18+
11.06.2021 в 10:30

Татьяна Льюис уходит с поста директора по маркетингу Spotify

Раньше она была экспертом по бренд-маркетингу в российском представительстве Alibaba

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Татьяна Льюис

С момента запуска Spotify в России Татьяна Льюис проработала в компании меньше года. Она занимала пост директора по маркетингу в СНГ, и 4 июня 2021 года официально ушла с должности, сообщает RB.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

«Татьяна Льюис решила покинуть должность директора по маркетингу Spotify в России и СНГ 4 июня 2021 года. Она решила продолжить работу над другими проектами, мы благодарим ее и желаем ей удачи в новых начинаниях», — рассказали изданию в пресс-службе Spotify в России и СНГ.

До прихода в компанию Льюис также меньше года занимала должность эксперта по бренд-маркетингу в российском представительстве Alibaba. Она ушла с поста в 2018 году.

Ранее стало известно, что Yota тоже сменила директора по продукту и маркетингу. Им стала Наталья Смагина, до этого руководившая телеком-направлением в компании.

Spotify
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