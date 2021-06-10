Наталья Смагина назначена директором по маркетингу и продуктам Yota

Yota сменила директора по продукту и маркетингу. Им стала Наталья Смагина, до этого руководившая телеком-направлением в компании, рассказали Sostav в компании. Дмитрий Рудских, занимавший этот пост, перейдет в «МегаФон» на должность коммерческого лидера сборной «Развитие B2C».

Смагина будет отвечать за маркетинговую стратегию Yota, рекламные кампании, популяризацию бренда, аналитические исследования рынка и конкурентной среды, а также продолжит развивать продуктовое направление и управлять проектными командами компании.

Саид Мунаев, генеральный директор Yota: Yota — сильный бренд с уникальной айдентикой и необычным подходом к развитию продукта. Уверен, что Наталья справится со всеми поставленными задачами и поможет укрепить позиции компании на рынке.

Наталья Смагина, директор по маркетингу и продукту Yota: Я работаю в Yota более пяти лет, поэтому для меня это не просто компания, а сплоченная команда настоящих профессионалов. В новой роли я займусь поиском новых точек для роста и развития компании и реализацией крутых продуктов для наших клиентов.

Смагина начала свою карьеру в Yota в 2016 году с должности регионального менеджера по маркетингу. В ноябре 2017 года перешла на позицию менеджера по продукту направления «Смартфон», в 2019 году — на позицию директора по продукту направления «Смартфон». С 2020 года она занимала пост руководителя телеком-продукта Yota.