01.11.2025 в 11:00

«Тайный мир даркстора»: «Самокат» выпустил детскую книгу

Цель — показать читателям мир онлайн-ретейла

Онлайн-ретейлер «Самокат» представил детскую книгу «Тайный мир даркстора», в которой рассказал, как устроен даркстор, и познакомил читателей с сотрудниками и партнерами, стоящими за заказами. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Вместе с персонажем — роботом Турби — читатель узнает, чем даркстор отличается от привычного магазина, за что отвечает каждый человек в команде: как среди сотрудников, так и среди партнеров. По сюжету Турби встречает курьера-партнера, который рассказывает ему историю создания дарксторов, а затем приглашает посмотреть, как все устроено изнутри.

Турби узнает множество фактов о дарксторе «Самоката»: что такое планограмма, по какому принципу размещаются товары и зачем товароведу нужно сканер-кольцо. Также робот разбирается, какие команды стоят за тем, чтобы все исправно работало. Это сотрудники даркстора (товароведы и директора), сборщики-партнеры, курьеры-партнеры и специалисты смежных команд (сотрудники отделов закупок, технологий, разработчиков, центра управления и других департаментов).

Самым маленьким читателям понравятся яркие иллюстрации, а взрослые узнают, какой путь проходит их заказ и сколько людей заботятся о том, чтобы его собрали и доставили.

Юлия Попова, руководитель отдела развития HR-бренда в «Самокате»:

Говоря о доставке, в первую очередь на ум приходят курьеры-партнеры. И мы очень рады, что их труд ценят. Однако в процессе сборки и доставки заказа участвует много специалистов, которые должны действовать слаженно, чтобы магия случилась. Эти люди зачастую остаются в тени. Мы решили приоткрыть завесу тайны и рассказать о дарксторах — местах, где собирают заказы. Эта книга — благодарность сотрудникам и партнерам, которые каждый день делают все, чтобы продукты и товары как можно быстрее оказались у двери пользователя.

