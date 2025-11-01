«Тайный мир даркстора»: «Самокат» выпустил детскую книгу

Онлайн-ретейлер «Самокат» представил детскую книгу «Тайный мир даркстора», в которой рассказал, как устроен даркстор, и познакомил читателей с сотрудниками и партнерами, стоящими за заказами. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Вместе с персонажем — роботом Турби — читатель узнает, чем даркстор отличается от привычного магазина, за что отвечает каждый человек в команде: как среди сотрудников, так и среди партнеров. По сюжету Турби встречает курьера-партнера, который рассказывает ему историю создания дарксторов, а затем приглашает посмотреть, как все устроено изнутри.

Турби узнает множество фактов о дарксторе «Самоката»: что такое планограмма, по какому принципу размещаются товары и зачем товароведу нужно сканер-кольцо. Также робот разбирается, какие команды стоят за тем, чтобы все исправно работало. Это сотрудники даркстора (товароведы и директора), сборщики-партнеры, курьеры-партнеры и специалисты смежных команд (сотрудники отделов закупок, технологий, разработчиков, центра управления и других департаментов).

Самым маленьким читателям понравятся яркие иллюстрации, а взрослые узнают, какой путь проходит их заказ и сколько людей заботятся о том, чтобы его собрали и доставили.