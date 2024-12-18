«T-Банк» выпустил серию видеоподкастов про российский бизнес

Команда «Т-Банка» выпустила шоу «IDентификация», в котором всем управляет система T-ID. Прежде чем попасть в студию, гость выпуска заходит в лифт и проходит идентификацию — T-ID определяет его профайл, индустрию бизнеса, которую он представляет, и кастомизирует вопросы. Таким образом, система выступает основным ведущим, а оба героя шоу — от «Т-Банка» и компании-партнера — следуют ее сценарию и отвечают на вопросы. Проект выходит на YouTube и в «VK Видео». Что можно узнать из выпусков, Sostav рассказала команда «Т-Банка».

Приглашенными экспертами являются топ-менеджеры крупного российского бизнеса из e-commerce, финтеха, ретейла, логистики и других индустрий.

Пока в шоу «IDентификация» вышло семь выпусков. В них приняли участие топ-менеджеры Lamoda, «Авито», СДЭК, «Циан», «Купера», «Делимобиля», «Единого ЦУПИС». Они рассказывали, как новые бизнес-модели драйвят конкуренцию на рынке, какие процессы приходится трансформировать в новых реалиях, что изменит ИИ в продуктах компании, а также как обеспечивается безопасность данных.

Что можно узнать из выпусков

Как видит будущее ретейла в России ГК «М.Видео-Эльдорадо».

Как Lаmoda планирует стать ведущим омниканальным игроком в своей нише.

Взгляд СДЭК на то, что ждет маркетплейсы и внутрянка про недавний нашумевший сбой.

Как «Авито» удается прокачать диверсификацию бизнеса за счет безопасности сервиса.

Какой в России имидж рынка ставок на спорт и объем пользователей от «Единого ЦУПИС».

Как умно «Делимобиль» привлек частных инвесторов.

Как «Купер» стал № 1 приложением в AppStore в категории «Еда».

Как «Циан» сократили процесс оформления ипотеки в 20 раз, почему спрос на недвижимость падает, а цены продолжают расти.

На вопросы системы Т-ID гости отвечают в нестандартной ретрофутуристичной студии. Один из героев шоу, Артем Сычев, коммерческий директор «Единого ЦУПИС», заметил отсылки к игре Fallout.