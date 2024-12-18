Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

SEMANTEX
СберМаркетинг
Hope group — блог digital-агентства

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.12.2024 в 14:30

«T-Банк» выпустил серию видеоподкастов про российский бизнес

Топ-менеджеры отвечают на вопросы T-ID

Команда «Т-Банка» выпустила шоу «IDентификация», в котором всем управляет система T-ID. Прежде чем попасть в студию, гость выпуска заходит в лифт и проходит идентификацию — T-ID определяет его профайл, индустрию бизнеса, которую он представляет, и кастомизирует вопросы. Таким образом, система выступает основным ведущим, а оба героя шоу — от «Т-Банка» и компании-партнера — следуют ее сценарию и отвечают на вопросы. Проект выходит на YouTube и в «VK Видео». Что можно узнать из выпусков, Sostav рассказала команда «Т-Банка».

Приглашенными экспертами являются топ-менеджеры крупного российского бизнеса из e-commerce, финтеха, ретейла, логистики и других индустрий.

«T-Банк» выпустил серию видеоподкастов про российский бизнес «T-Банк» выпустил серию видеоподкастов про российский бизнес «T-Банк» выпустил серию видеоподкастов про российский бизнес «T-Банк» выпустил серию видеоподкастов про российский бизнес

Пока в шоу «IDентификация» вышло семь выпусков. В них приняли участие топ-менеджеры Lamoda, «Авито», СДЭК, «Циан», «Купера», «Делимобиля», «Единого ЦУПИС». Они рассказывали, как новые бизнес-модели драйвят конкуренцию на рынке, какие процессы приходится трансформировать в новых реалиях, что изменит ИИ в продуктах компании, а также как обеспечивается безопасность данных.

Что можно узнать из выпусков

  • Как видит будущее ретейла в России ГК «М.Видео-Эльдорадо».
  • Как Lаmoda планирует стать ведущим омниканальным игроком в своей нише.
  • Взгляд СДЭК на то, что ждет маркетплейсы и внутрянка про недавний нашумевший сбой.
  • Как «Авито» удается прокачать диверсификацию бизнеса за счет безопасности сервиса.
  • Какой в России имидж рынка ставок на спорт и объем пользователей от «Единого ЦУПИС».
  • Как умно «Делимобиль» привлек частных инвесторов.
  • Как «Купер» стал № 1 приложением в AppStore в категории «Еда».
  • Как «Циан» сократили процесс оформления ипотеки в 20 раз, почему спрос на недвижимость падает, а цены продолжают расти.

На вопросы системы Т-ID гости отвечают в нестандартной ретрофутуристичной студии. Один из героев шоу, Артем Сычев, коммерческий директор «Единого ЦУПИС», заметил отсылки к игре Fallout.

Виталий Бегус, руководитель партнёрской авторизации T-ID:

Благодаря такому подходу и наличию внешнего модератора, мы получаем иной формат шоу, когда нет ведущего и ведомого, интервьюера и интервьюируемого. Оба участника оказываются в равных условиях и ролях: получается полноценный диалог, в котором проще докопаться до истины и найти полезные для бизнеса инсайты.

«Т-Банк»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Event/PR
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.