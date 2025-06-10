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18+
10.06.2025 в 11:10

«Т-Банк» запустил масштабную кампанию про защиту клиентов

Основной ролик кампании выстроен как кинематографическое путешествие сквозь просторы страны

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В центре новой имиджевой кампании «Т-Банка» — зрелищный ролик о доверии, технологиях и масштабе защиты. Команда проекта рассказала Sostav об этапах производства видеокреатива.

Задача

Показать, что система защиты клиентов «Т-Банка» охватывает всю страну — 11 часовых поясов, 50 миллионов клиентов и 17 миллионов квадратных километров. Основная идея: безопасность — не просто алгоритмы и технологии, а чувство уверенности, которое сопровождает человека в любом уголке России.

Решение

В основу кампании легла идея визуально ощутимой защиты: от Камчатки до Калининграда, от Алтая до Мурманска. Главный ролик кампании выстроен как кинематографическое путешествие сквозь просторы страны. Закадровый голос говорит: «Система защиты твоих банковских счетов площадью 17 млн квадратных километров. Чтобы иметь право сказать — каждый твой рубль за каменной стеной».

Для передачи масштаба использованы образы природы и движения: водопады, арктические льды, горные реки, прыжки с утесов, маршруты высокоскоростных поездов и полеты дронов. Визуальная концепция вдохновлена классическими киноприемами из «Войны и мира» Бондарчука и «Дюнкерка» Кристофера Нолана.

Производство

К съемкам были привлечены высокотехнологичные дроны, часть которых была потеряна в экстремальных условиях экспедиции. Для ряда сцен применялись передовые ИИ-инструменты мирового уровня: команда сотрудничала с международной студией по производству AI-контента для кино и рекламы. Благодаря этому удалось добиться эффекта полного визуального погружения и отразить масштаб самой большой страны в мире площадью 17 млн квадратных километров.

«Т-Банк» запустил масштабную кампанию про защиту клиентов «Т-Банк» запустил масштабную кампанию про защиту клиентов «Т-Банк» запустил масштабную кампанию про защиту клиентов «Т-Банк» запустил масштабную кампанию про защиту клиентов «Т-Банк» запустил масштабную кампанию про защиту клиентов «Т-Банк» запустил масштабную кампанию про защиту клиентов

Медиа

Кампания стартовала 12 мая. Помимо ТВ, она подкреплена радио, банкоматами «Т-Банка» по всей стране и мобильным приложением.

Ролик рассчитан на самую широкую аудиторию — от активных пользователей банковских сервисов до тех, кто просто хочет знать, что их деньги защищены.

Михаил Горбунцов, медиадиректор, «Т-Банк»:

Наша задача — не просто рассказать о системе безопасности, а визуализировать чувство уверенности, которое должно быть с клиентом в любой точке страны. Безопасность — это инфраструктура доверия. Мы хотели показать, что она работает повсеместно и круглосуточно.

Юрий Полонский, исполнительный креативный директор «Родная речь»:

Это не история про угрозу, а история про силу. Про то, что можно не бояться. Мы хотели, чтобы зритель физически почувствовал масштаб защиты — через звук, движение, пейзажи. Искусственный интеллект помог нам визуализировать невозможное, но при этом сделать его ближе.

«Т-Банк» запустил масштабную кампанию про защиту клиентов «Т-Банк» запустил масштабную кампанию про защиту клиентов «Т-Банк» запустил масштабную кампанию про защиту клиентов «Т-Банк» запустил масштабную кампанию про защиту клиентов «Т-Банк» запустил масштабную кампанию про защиту клиентов «Т-Банк» запустил масштабную кампанию про защиту клиентов

Творческая группа кампании

«Т-Банк» (клиент)

Медиадиректор: Михаил Горбунцов
Руководитель группы бренд-менеджеров: Ольга Бибикова
Бренд-менеджер: Татьяна Потоцкая
Руководитель видеостудии: Анастасия Марьина
Руководитель направления рекламных роликов: Алексей Савин
Руководитель команды графических роликов: Мария Фролова
Руководитель маркетинга кредитных продуктов: Елена Толбузова
Руководитель маркетинга депозитных продуктов: Михаил Карпушин

«Родная речь» (подразделение «ИNАЧЕ») (агентство)

Исполнительный креативный директор: Юрий Полонский
Руководитель творческой группы: Артем Мухин
Руководитель группы по работе с клиентами: Татьяна Платонова
Менеджер по работе с клиентами: Александра Меньшова

Profilm (продакшн)

«Т-Банк»
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