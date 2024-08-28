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28.08.2024 в 07:20

«Т-банк» представил аналог сервиса Miro

Unidraw поможет планировать рабочую неделю и работать всей командой удаленно

«Т-банк» разработал собственную интерактивную онлайн-доску Unidraw. Она будет работать по аналогии с сервисом Miro, сообщает ТАСС.

Unidraw позволит разрабатывать стратегии, планировать рабочую неделю, вести конспект встречи и работать всей командой удаленно. Ранее сервис использовался только сотрудниками банка, но теперь открыт бесплатный доступ для всех пользователей.

В «Т-банке» рассказали изданию, что в отличие от аналогичных российских разработок, Unidraw обладает расширенным списком функций, а универсальность сервиса позволяет закрывать потребности разных отделов компании.

Unidraw, по данным «Т-банка», ежемесячно пользуются более 15 тыс. уникальных пользователей, а общее число зарегистрированных составляет 30 тыс. и сопровождается постоянным ростом.

Ранее стало известно, что в сентябре платформа для совместной работы Miro перестанет работать в России и Белоруссии. Также прекратит свою работу сервис для создания заметок Notion.

«Т-Банк» Miro
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