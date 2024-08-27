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27.08.2024 в 05:40

Сервис для заметок Notion уходит из России

Аккаунты российских пользователей отключатся 9 сентября

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Сервис для создания заметок Notion прекратит свою работу на территории России уже 9 сентября. Причина ухода — антироссийские санкции, сообщается на сайте компании.

Российские пользователи смогут сохранить доступ к своим рабочим пространствам до 8 сентября 2024 года. С 9 сентября сервис перестанет быть доступным, а пользователи, находящиеся в России, больше не смогут получать доступ к услугам Notion.

Notion запущен в 2016 году. В нем можно писать заметки, создавать таблицы с базами данных, планировать задачи. Кроме того, в аккаунтах можно работать совместно с другими пользователями.

В заявлении подчеркивается, что решение связано с американскими санкциями. Ранее Минфина США запретил предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России.

Накануне стало известно, что из-за санкций со стороны США с 12 сентября платформа для совместной работы Miro перестанет работать в России и Белоруссии. Также из страны с 9 сентября уходит конструктор интернет-магазинов Ecwid.

notion санкции США
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