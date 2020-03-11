«Связной» открыл магазины для начинающих геймеров

«Связной» открыл в Подмосковье первые три магазина компьютеров и аксессуаров для геймеров, сообщают «Ведомости». Они получили название «Связной Play», здесь можно протестировать ноутбуки стоимостью от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, специальные клавиатуры и мыши.

Представители ритейлера сообщили, что этот ассортимент ориентирован на начинающих геймеров, и пообещали, что в будущем он станет разнообразнее. Пока новый формат находится на стадии тестирования, продолжительность которого неизвестна.

На данный момент гейминг — это самая быстрорастущая индустрия, сообщил через представителя вице-президент по продажам «Связного» Давид Борзилов. Спрос на игровые ноутбуки увеличивается: если в 2017 году в России было продано 137 тыс. игровых ноутбуков, то в 2019 году — уже 246 тыс., отмечает он.

Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной»: Мы видим, что за последние несколько лет спрос на игровые ноутбуки только растет. Так, например, в 2017 году на российском рынке было продано 137 тыс. игровых ноутбуков, тогда как по итогам 2019 года этот показатель составил уже 246 тыс. штук. Сегодня гейминг — одна из наиболее быстрорастущих индустрий, которая дарит миллионам людей во всём мире положительные эмоции. Новый формат «Связной Play» призван стать точкой притяжения для всех, кто интересуется геймингом.

Как говорит представитель Asus Кирилл Погорелов, в ценовой диапазон 60 тыс. — 80 тыс. рублей попадают геймерские ноутбуки начального уровня. Современные технологии позволяют размещать большие игровые мощности в тонких корпусах, поэтому продажа новых моделей таких устройств постоянно растет.

Если ориентироваться на данные Nvidia, рынок игровых ноутбуков в 2019 году превысил 305 тыс. устройств, уточняет Погорелов.

Недавно ритейлер «Связной» начал открывать магазины под брендом «Связной Plus», в которых появились зоны тестирования решений для «умного дома» от «Яндекса», Rubetek и Redmond. По площади новые точки примерно вдвое больше стандартных.