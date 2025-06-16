«Светофор» теряет поставщиков

Поставщики продуктов питания сообщают о проблемах с оплатой поставленной продукции в магазины торговой сети «Светофор». Некоторые еще в конце 2024 года приняли решение отказаться от работы с ретейлером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова.

По его словам, поставщики отмечают, что оплата продукции происходит только после ее реализации. При этом, при негативном сценарии дебиторскую задолженность можно не вернуть.

«Сеть обходила требования закона через заключение контрактов на аффилированные логистические компании, фактически входящие в группу лиц, что подтверждено решениями судов», — заявил он.

Сейчас компания перезаключает договоры поставки на соответствующие закону о торговле. «Судьба торговой сети будет зависеть от скорости исправления ситуации», — сказал Востриков.

Напомним, с начала года Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки сети магазинов «Светофор» и гипермаркетов «Маяк», которые принадлежат «Светофор Групп». Роспотребнадзор выявил в торговой сети «Светофор» свыше 2,6 тыс. административных правонарушений и составил соответствующие протоколы. Сумма наложенных штрафов превысила 11,57 млн руб., дополнительно за неисполнение предписаний службы было взыскано еще 1,3 млн руб.