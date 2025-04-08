Роспотребнадзор доложил правительству о первых итогах проверок «Светофора»

UPD. По данным «Интерфакса», Роспотребнадзор выявил в торговой сети «Светофор» свыше 2,6 тыс. административных правонарушений и составил соответствующие протоколы. Сумма наложенных штрафов превысила 11,57 млн руб., дополнительно за неисполнение предписаний службы было взыскано еще 1,3 млн руб.

В Роспотребнадзоре отметили, что часть материалов еще находится на рассмотрении. Также по итогам проверки суд приостановил работу 76 торговых объектов. Всего территориальными органами Роспотребнадзора проведены надзорные мероприятия в отношении 1 485 объектов под торговой маркой «Светофор».

Роспотребнадзор представил правительству первые результаты проверок торговой сети «Светофор». Как выяснили «Известия», соответствующие документы поступили в кабмин 7 апреля.

Во время контрольных мероприятий служба выдала 1295 предписаний. Они касаются устранения нарушений, разработки программ по предотвращению вреда, а также изъятия части продукции из оборота. На сегодняшний день «Светофор» исполнил 968 предписаний, что составляет 74% от общего числа. Еще 325 предписаний остаются на контроле ведомства.

Кроме того, по итогам проверок Роспотребнадзор составил 185 протоколов о нарушении КоАП. В результате компания получила штрафы на общую сумму 1,3 млн руб. При этом в документах не уточняется, по каким именно статьям кодекса были зафиксированы нарушения.

В марте в Россельхознадзоре заявили, что супермаркеты сети «Светофор» стали площадкой для сбыта фальсификата. Сотрудники территориального управления продолжают мониторинг продукции животного происхождения в этих магазинах. Небезопасные товары уже были утилизированы, возбужден ряд административных дел и выданы предупреждения о недопустимости нарушений санитарных норм.

В начале апреля «Светофор» подал иск к Россельхознадзору из-за заявления ведомства. Глава сети дискаунтеров в Центральном федеральном округе Елена Захаренко отметила, что в компании считают заявление, опубликованное на сайте Россельхознадзора, некорректным, предвзятым и нарушающим права торговой сети.