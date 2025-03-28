В магазинах сети «Светофор» выявили 34 млн нарушений за два года

Специалисты «Центра развития перспективных технологий», оператора системы маркировки «Честный знак», выявили рекордные 34 млн нарушений в сети дискаунтеров «Светофор» за последние два года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Большая часть претензий связана с несоблюдением требований работы касс (около 23,2 млн случаев), попытками продажи неучтенной продукции через копирование легального кода маркировки (4,3 млн) и реализацией товаров с истекшим сроком годности (2,2 млн). В основном с нарушениями реализовывались «молочка» и пиво.

В «Светофоре» заверяют, что контролируют качество продукции и не принимают от поставщиков товары, остаточный срок годности которых составляет менее двух третей. Тем не менее Россельхознадзор и ЦРПТ регулярно фиксируют нарушения в работе дискаунтера.

По мнению депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Лисовского, размер штрафов за подобные нарушения в сфере торговли необходимо значительно увеличить. Именно он инициировал проверку сети «Светофор» со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Парламентарий обратил внимание ведомства на практику ретейлера, вынуждающего поставщиков соглашаться на невыгодные условия сотрудничества, в том числе оплачивать утилизацию просроченной продукции.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в результате проверок сети «Светофор» было изъято более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции, объемом более 300 тонн. Кроме того, была приостановлена деятельность 76 объектов торговли.