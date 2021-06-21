Операторам связи запретили свободно делиться сведениями об абонентах

Госдума приняла поправки правительства к закону «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», которые ограничивают распространение данных об абонентах. Теперь операторы связи могут делиться только информацией о том, сколько абонентов находится в определенный период времени на определенной территории, поясняет «Коммерсантъ».

Закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) устанавливает так называемые «регуляторные песочницы», которые позволяют обходить такие требования закона, как тайну связи, переписки, врачебную тайну для тестирования новых технологий, например, искусственного интеллекта.

Поправки выделяют семь проектов, в том числе в сферах медицины, транспорта и связи, для реализации которых начнет действовать ЭПР. В их число вошли проекты «Яндекса», МТС, Ассоциации больших данных (АБД, объединяет «МегаФон», «Сбер», «Яндекс», Mail.ru Group, «Газпромбанк» и др.). Изначально поправки предлагали отменить для них требование о том, что сведения об абонентах являются информацией ограниченного доступа, но комитет Госдумы по информполитике выступил против.

Эксперты предупреждают, что новые поправки не позволят разрабатывать некоторые сервисы и технологии, предупреждают в «Вымпелкоме». Представитель АБД рассказал, что в проекте «Собственное дело» используется геолокация абонентов для поиска оптимальных точек размещения малого бизнеса — нововведения негативно скажутся на его реализации. Проект все равно будет запущен, но в АБД надеются на возможность повторного обсуждения поправок.

В «МегаФоне» надеются, что в рамках ЭПР будет разрешена обработка обезличенных геоданных, в Tele2, в свою очередь, не видят рисков для работы с заказчиками из-за новых поправок, поскольку компания «предоставляет им не агрегированные массивы данных, а выводы на основе алгоритмических моделей».

Закон «Об экспериментальных правовых режимах», наряду с «налоговым маневром», принят в рамках мер поддержки IT-отрасли, которые Владимир Путин поручил разработать правительству в 2020 году.