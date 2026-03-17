Супруга Нурлана Сабурова инициировала ликвидацию компании «ДС Ритейл»

Супруга стендап-комика Нурлана Сабурова Диана Сабурова подала заявление о ликвидации компании «ДС Ритейл». Об этом свидетельствуют данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Компания была зарегистрирована 12 февраля 2025 года. Сабурова выступает единственным учредителем организации.

Основным видом деятельности «ДС Ритейла» являлась розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, а также табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

Согласно данным Rusprofile, с февраля 2026 года Сабурова также зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Ее деятельность связана с исполнительскими искусствами.

30 января Нурлану Сабурову был запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет по соображениям национальной безопасности. Как выяснил ТАСС, комик не оформлял гражданство РФ «из-за опасения санкций и связанных с ними последствий».

Нурлан Сабуров известен как ведущий YouTube-шоу «Что было дальше?», участник КВН и телевизионного проекта «Stand Up». В 2020 году он попал в топ-30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в категории «Новые медиа».