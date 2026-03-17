Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.03.2026 в 14:34

Супруга Нурлана Сабурова инициировала ликвидацию компании «ДС Ритейл»

Организация работала с февраля 2025 года

Супруга стендап-комика Нурлана Сабурова Диана Сабурова подала заявление о ликвидации компании «ДС Ритейл». Об этом свидетельствуют данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Компания была зарегистрирована 12 февраля 2025 года. Сабурова выступает единственным учредителем организации.

Основным видом деятельности «ДС Ритейла» являлась розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, а также табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

Согласно данным Rusprofile, с февраля 2026 года Сабурова также зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Ее деятельность связана с исполнительскими искусствами.

30 января Нурлану Сабурову был запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет по соображениям национальной безопасности. Как выяснил ТАСС, комик не оформлял гражданство РФ «из-за опасения санкций и связанных с ними последствий».

Нурлан Сабуров известен как ведущий YouTube-шоу «Что было дальше?», участник КВН и телевизионного проекта «Stand Up». В 2020 году он попал в топ-30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в категории «Новые медиа».

Нурлан Сабуров «ДС Ритейл»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.