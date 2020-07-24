«Superstar. Меняем игру»: adidas запустил кампанию с Дудем, Ивлеевой и Noize MC

Немецкий бренд adidas в этом году отмечает 50-летие легендарной модели кроссовок Superstar. В честь юбилея производитель запустил кампанию «Superstar. Меняем игру» с российскими знаменитостями: блогерами, музыкантами и спортсменами.

В «Команду Superstar 2020» вошли блогеры Юрий Дудь и Настя Ивлеева, музыкант Noize MC, рэперы GONE.Fludd и Томми Кэш, группа «Кис-Кис», гимнастка Катя Селезнева и скейтбордист Гоша Конышев. На сайте кампании опубликованы их рассказы о вдохновении, творчестве, видении настоящего и будущего.

Также adidas выпустил новую капсульную Signature Series. Модели уже можно купить на сайте и в магазинах бренда. В будущем производитель планирует реализовать коллаборации с некоторыми участниками кампании.

adidas отмечает юбилей модели Superstar с начала года. Ранее актер Джона Хилл снял для бренда видео с участием музыканта Фаррелла Уильямса, актрисы и продюсера Яры Шахиди, баскетболистов Лиз Кэмбидж и Трэйси Макгрэди, футболистов Поля Погба и Марка Гонсалеса и других знаменитостей.