Супербоул-2025: продолжение сериала Dunkin и порция мотивации от Nike

В ночь с 9 на 10 февраля состоялось главное сражение не только на футбольном поле, но и в перерывах на экранах — Супербоул-2025. Пока одни обсуждали тактику команд, Тарас Триль, руководитель отдела маркетинга Yes, today! Film , следил за тактикой брендов, которые боролись за внимание зрителей. Миллионы долларов, десятки звезд, неожиданные коллаборации и бесконечный поток юмора — то, из чего традиционно складывается рекламная битва года.

Среди главных хедлайнеров — звезда Теда Лассо, новый виток саги Dunkin и Бена Аффлека, трогательный сюжет о родительстве Google, безумная мультивселенная Instacart и красавчик Мэтью Макконахи в рекламе UberEats. Как и всегда, бренды сделали ставку на селебрити, эффектные визуалы и отсылки к поп-культуре. И, будем честны, не все попадания были точными — но тренды и главные фишки мы уловили.

OIKOS: Сила белка в действии

Звезда сериала «Тед Лассо» Джуно Темпл в рекламе греческого йогурта Oikos буквально подняла вопрос содержания белка. Нет, правда, после пары ложек йогурта она закинула на плечи Майлза Гарретт и пробежала с ним спринт по аэропорту, помогая футболисту со сломанной ногой добраться до нужного гейта.

Йогурт, видимо, настолько Pro, что после пары баночек можно сразу идти на поле в НФЛ.

«Звездный каст» Dunkin

В этом году компания продолжает развивать свой мини-сериал, где Бен Аффлек — уже не просто актер, а национальное достояние с бумажным стаканчиком в руке. И теперь к нему присоединились брат Кейси Аффлек и Джереми Стронг, все трое — уважаемые актеры. Тут возникает вопрос: совпадение это или тщательно выверенный кастинг, который как-то связан с Мэттом Дэймоном?

Вишенкой на глянцевом пончике стали камео Джей Ло и Молчаливого Боба — приятный бонус для тех, кто в теме. А еще ролик троллит актеров, чересчур увлекающихся методом погружения в роль, и одну зеленую кофейню, где пишут имена на стаканах.

Сам креатив получился бодрым и дерзким. Отсылки, ирония, бешеная детализация — этот ролик можно пересматривать, как хороший фильм и каждый раз замечать новые пасхалки. А главное — после него почему-то хочется кофе. Совпадение? Не думаем.

Танец жизни и борьба за будущее: трогательная история от Pfizer

Супербоул — это не только взрывной юмор брендов, но и возможность рассказать о чем-то действительно значимом. Например, фармацевтическая компания Pfizer снова напоминает о своей борьбе с раком — и делает это через сильный, эмоциональный и визуально безупречный ролик.

В центре сюжетной линии находится ребенок, который в буквальном смысле надевает боксерские перчатки и выходит на главный бой своей жизни — бой с раком. В какой-то момент кажется, что весь мир вышел на улицы, чтобы поддержать его в этой борьбе. Кульминация ролика — момент, который берет за душу: мальчик проходит через все трудности, одерживает победу и возвращается к родителям домой.

Реклама заканчивается заявлением: «Pfizer стремится сделать 8 прорывов в области рака к 2030 году». И это не просто красивый слоган, а лучик надежды для миллионов людей.

Новый уровень UGC-контента Doritos

В этом году Doritos сделали ставку на фанатов — бренд доверил зрителям придумать рекламу, а лучший ролик показали во время Супербоула. Победитель, Abduction, не только вышел в эфир Супербоула, но и принес авторам $1 млн.

Идея ролика простая, но эпичная: парень засыпает перед монитором, не выпуская из рук пачку Doritos. Вдруг появляется НЛО, и инопланетяне пытаются украсть его драгоценные чипсы. Финал — неожиданный: парень и инопланетянин решают не воевать, а просто делят пачку и хрустят вместе.

Apple давно показывает ролики, снятые пользователями на iPhone, но Doritos пошли дальше — доверили фанатам создать рекламу для ТВ. Может, это станет новым трендом?

«Лучший» креатив от Homes.com

Когда продукт действительно классный, но юридически говорить, что он лучший, — запрещено, остается одно: снять креатив, который обыгрывает эту ситуацию. Так и поступила команда маркетинга Homes.com. В их рекламе герои пытаются на всех языках мира, с разной интонацией и даже с помощью Моргана Фримена заявить, что Homes.com — лучший. Но каждый раз их останавливает юрист. Тихо, громко, на испанском — он неизменно говорит «нет». Но когда юрист пытается объяснить, что именно говорить нельзя — попадается на «запрещенке» сам.

Мультивселенная Instacart

Онлайн-платформа по доставке продуктов в своем ролике устроила настоящий парад знакомых нам героев. В ролике, сопровождаемом энергичным треком Take it to da house, встречаются персонажи, которые уже давно стали культовыми. Тирг Читос, мистер Проппер, розовый кролик Duracell и множество других маскотов мчатся по улицам, чтобы доставить продукты прямо к дому.

Название ролика We’re here отлично передает суть — неважно, кто ты, главное, что мы уже здесь, прямо у твоей двери!

Мэттью Макконахи в роли сценариста для Uber Eats

В этом году Uber Eats решает погрузить нас в мир кулинарных теорий и футбольных заговоров, а ключевым проводником по нему становится сам Мэттью Макконахи. В рекламе актер предлагает снять фильм, который объединит два самых популярных увлечения в Америке: еду и футбол. И все это переплетается с каламбурами, которые понятны только носителю.

TurboTax — лучший способ усмирить налогоураган

В новом рекламном ролике TurboTax на Супербоуле Исса Рэй задает самый важный вопрос года: «Сейчас 2025. И это налоги?».

Вся сцена разворачивается на фоне бушующего ветра, а сама Рэй держит картонную коробку с горой квитанций. Но, конечно, TurboTax не оставляет ее в этом вихре беспокойства. Реклама в очередной раз подчеркивает, как решения компании упрощают процесс по подготовке налоговых деклараций.

Трогательная родительская история от Google

В новом рекламном ролике — трогательная история отца, который рассказывает своему AI-ассистенту о своей сложной работе. Он делится навыками, которые приобрел за годы, выполняя одну из самых трудных и ответственных ролей в жизни — роль родителя.

В финале оказывается, что AI ассистент помог ему не только сформулировать описание работы, но и составить резюме. Это милый и по-настоящему трогательный сюжет, который находит отклик в сердце каждого.

История одного картофеля из пачки Lay’s

Первый ролик на Суперкубке, который снят в формате фильме. Это живая и трогательная история о семье фермеров, которые не взяли с собой дочь на работу, и поэтому девочка решила сама вырастить картофель во дворе. С любовью и заботой она ухаживала за растением, поливала его, защищала и даже читала сказки. В итоге картофель вырос и отправился на завод Lay’s вместе с сотнями других. Через грамотный сторителлинг реклама показывает зрителям, что все чипсы бренды сделаны с душой.

Призыв выпить от Liquid Death

В своей ироничной рекламе на Супербоул производитель хочет вызвать шок у зрителей, показывая, как хирурги, полицейские, пилоты и водители школьных автобусов — то есть люди, от которых зависит жизнь и безопасность других, спокойно пьют из банки, визуально похожей на пиво. Во время работы. Но не волнуйтесь, это всего лишь вода или чай.

Идея проста: что, если самые ответственные профессии на планете решат побаловать себя напитком в процессе работы? Конечно, они выберут воду — и не просто воду, а Liquid Death в алюминиевых банках. Сарказм на максималках — и в этом вся прелесть.

OpenAI — и точка

Создатель ChatGPT появился на Супербоуле с абстрактным черно-белым роликом длительностью 60 секунд, который напоминает, что весь прогресс начинается с точки. Реклама сама по себе странная, местами запутанная — мы видим загадочные и неясные образы, перетекающие в различные достижения человечества.

Да, возможно, ролик не для всех, но если ChatGPT появляется на таком грандиозном событии, это говорит лишь о том, что OpenAI двигаются в правильном направлении. Осталось лишь чуть доработать креатив.

Улетевшие усы Pringles

Знаменитости — это, конечно, хорошо, но в ролике Pringles главная роль отведена усам. По сюжету, актер Адам Броди задувает в пустую банку Pringles по просьбе усатого маскота. Этот жест становится призывом для других усов, которые принадлежат не только Броди, но и многим другим знаменитостям — баскетболисту Джеймсу Хардену, футбольному тренеру Энди Риду, актеру Нику Офферману.

Так бренд решил еще раз напомнить о главном элементе своего лого.

Порция мотивации от Nike

В черно-белой рекламе известные спортсменки доказывают, что могут справиться с любыми сомнениями и предвзятостью со стороны критиков. Весь ролик построен на контрапункте. «Ты не можешь быть уверенным? Будь уверенным». Это не просто реклама спортивной одежды — это заявка на борьбу с гендерными стереотипами и вдохновляющее послание для всех, кто когда-либо сталкивался с недооценкой. В духе Nike — всегда двигаться вперед, несмотря на сомнения.

И хоть слоган «You can’t win. So Win» звучит не так сильно, как «Just do it», но все равно остается в памяти надолго.

Jeep и Харрисон Форд

Классный ход — взять легенду Голливуда с фамилией Ford и заставить его рекламировать Jeep. Ролик играет на американских ценностях: свобода, выбор, приключения. Jeep здесь — символ независимости, а подколка в сторону Ford делает посыл еще острее. Особенно сильно звучит финальная реплика актера: «Этот Jeep делает меня счастливым, даже несмотря на то, что меня зовут Ford».

Супербоул в этом году выдался насыщенным не только с точки зрения игры, но и по части рекламы. Победу одержала команда «Филадельфия Иглз», но главное — зрители получили мощный заряд эмоций как на поле, так и в рекламных паузах.

Рекламные ролики в этом году действительно впечатлили — было много сильных, профессионально сделанных работ, поэтому главной сложностью для нас стало не найти хорошие примеры, а выбрать лучшие из них. Креатив получился разным: смелым, ироничным, местами абсурдным, но именно за это мы и любим нашу профессию.

Супербоул давно стал чем-то вроде «Оскара» в мире рекламы — здесь бренды не просто продают, а создают запоминающиеся истории, которые становятся частью поп-культуры. Посмотрим, чем они удивят нас в следующем году!