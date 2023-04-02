Sunlight остается красным

Ювелирная розничная сеть Sunlight созналась, что выпущенная накануне информация о смене фирменного цвета — с красного на бирюзовый, была шуткой. Признание бренд опубликовал в социальной сети, сопроводив его картинкой с ювелирной коробочкой традиционного красного цвета, а также словами: «Друзья, мы пошутили, остаемся тем самым брендом в красном цвете!».

Отметим, что накануне Sunlight убеждала всех в обратном, несмотря на то, что объявление о трансформации многие восприняли как розыгрыш, на сайте магазина сообщалось, что смена цвета — it isn’t joke («Это не шутка»). Сеть также сообщала, что изменения коснутся и ее магазинов.

Как оказалось, трансформация действительно заинтересовала пользователей, в компании отмечают, что искренне удивлены волне интереса к «ребрендингу».