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02.04.2023 в 13:45

Sunlight остается красным

Ювелирный бренд признался, что смена фирменного цвета — первоапрельская шутка

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Ювелирная розничная сеть Sunlight созналась, что выпущенная накануне информация о смене фирменного цвета — с красного на бирюзовый, была шуткой. Признание бренд опубликовал в социальной сети, сопроводив его картинкой с ювелирной коробочкой традиционного красного цвета, а также словами: «Друзья, мы пошутили, остаемся тем самым брендом в красном цвете!».

Отметим, что накануне Sunlight убеждала всех в обратном, несмотря на то, что объявление о трансформации многие восприняли как розыгрыш, на сайте магазина сообщалось, что смена цвета — it isn’t joke («Это не шутка»). Сеть также сообщала, что изменения коснутся и ее магазинов.

Как оказалось, трансформация действительно заинтересовала пользователей, в компании отмечают, что искренне удивлены волне интереса к «ребрендингу».

Sunlight
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