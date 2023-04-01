Sunlight сменил фирменный цвет

Ювелирная розничная сеть Sunlight опубликовала в социальных сетях сообщение о смене фирменного цвета — с красного на бирюзовый. Выбранный цвет схож с фирменным оттенком крупного ювелирного бренда Tiffany & Co. Объявить о трансформации сеть решила 1 апреля, поэтому многие пользователи восприняли это как шутку. Но на сайте магазина отмечается, что смена цвета — it isn’t joke («Это не шутка»).

Sunlight: Мы изменили фирменный цвет нашего бренда! Новый стиль — это результат кропотливой работы всей нашей команды. Но какие бы трансформации с нами не происходили, есть то, что остаётся неизменным — это многообразие украшений по комфортным ценам!

Кроме того, в компании добавили, что изменения коснутся и магазинов сети. Торговые точки сменят дизайн в течение нескольких лет.