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01.04.2023 в 11:25

Sunlight сменил фирменный цвет

Бренд ювелирных украшений объявил о трансформации 1 апреля

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Ювелирная розничная сеть Sunlight опубликовала в социальных сетях сообщение о смене фирменного цвета — с красного на бирюзовый. Выбранный цвет схож с фирменным оттенком крупного ювелирного бренда Tiffany & Co. Объявить о трансформации сеть решила 1 апреля, поэтому многие пользователи восприняли это как шутку. Но на сайте магазина отмечается, что смена цвета — it isn’t joke («Это не шутка»).

Sunlight:

Мы изменили фирменный цвет нашего бренда! Новый стиль — это результат кропотливой работы всей нашей команды. Но какие бы трансформации с нами не происходили, есть то, что остаётся неизменным — это многообразие украшений по комфортным ценам!

Кроме того, в компании добавили, что изменения коснутся и магазинов сети. Торговые точки сменят дизайн в течение нескольких лет.

Sunlight
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