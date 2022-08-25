Суд оставил в силе штраф Дудю* на 120 тыс. руб. за гей-пропаганду

Лефортовский суд Москвы признал законным административный штраф в 120 тыс. рублей, назначенный блогеру Юрию Дудю (*занесён Минюстом в реестр иноагентов) по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде.

Ранее мировой суд признал Дудя виновным по части 2 статьи 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних) и оштрафовал его на 120 тыс. руб. штрафа при максимальном размере взыскания для физлиц в 200 тыс. руб.

Причиной стало интервью с открытым геем-акционистом Фёдором Павловым-Андреевичем. Интервью вышло на YouTube-канале Дудя в апреле 2021 года.

Минюст РФ внёс Дудя в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля. В июле Лефортовский суд Москвы отказал в удовлетворении иска, которым журналист пытался оспорить признание его иноагентом.