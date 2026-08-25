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25.08.2026 в 19:00

Кассация отклонила жалобу Google на взыскание в пользу ООО «Гугл» больше 160 млрд рублей

Арбитражный суд Московского округа оставил определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы Google Ireland Limited и Google International LLC на взыскание в пользу обанкротившейся российской «дочки» Google — ООО «Гугл» — свыше 160 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс».

В феврале этого года Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского признал недействительными все платежи, которые были совершены компанией в пользу Google Ireland Limited с апреля 2018 по март 2022 года. Суд применил последствия недействительности и решил взыскать с Google Ireland Limited 101,7 млрд руб. основного долга и 58,6 млрд руб. процентов.

В апреле Google Ireland Limited и Google International LLC подали жалобы на определение Арбитражного суда Москвы о взыскании с Google Ireland Limited 160,3 млрд руб. в пользу ООО «Гугл». В июне Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы структур Google на определение столичного Арбитражного суда.

Google Суд ООО Гугл
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