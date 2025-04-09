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09.04.2025 в 17:48

Суд по иску «дочки» Google арестовал 157 млн рублей на счетах агентства «Групформедиа»

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» в марте подал заявление в суд о принятии обеспечительных мер в отношении компании

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Арбитражный суд Москвы в конце марта арестовал 157 млн руб. на счетах рекламного агентства «Групформедиа» по иску российской «дочки» Google — ООО «Гугл». Об этом пишет «Интерфакс».

В ноябре прошлого года суд принял к производству заявление конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского о признании недействительными платежей «дочки» Google в пользу «Групформедиа» (речь идет о платежах в размере 115,6 млн руб., совершенных в сентябре 2021 года). Таляровский просил взыскать с агентства 41,7 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами.

В марте этого года Таляровский подал иск о принятии обеспечительных мер в виде ареста денег на счетах «Групформедиа» в пределах суммы 157,4 млн руб.

В том же месяце суд по заявлению Таляровского принял меры обеспечения по аналогичным искам конкурсного управляющего «дочки» Google к шести рекламным агентствам. Так, были арестованы деньги на счетах компаний «ИА РиалВеб» (612,1 млн руб.), «АРВМ» (29,2 млн руб.), «Р-Брокер» (46,9 млн руб.), «Артикс ИС» (116,2 млн руб.), «Эмджиком» (234 млн руб.) и «Лайон Коммьюникейшнз» (445,2 млн руб.).

В 2022 году ООО «Гугл» обратилось в суд для признания его банкротом. В компании объясняли это невозможностью исполнения денежных обязательств. В 2023 году суд признал «дочку» Google банкротом и открыл в компании конкурсное производство. В 2024 году ООО «Гугл» впервые с 2020 года получило прибыль.

Суд иск ООО «Гугл» Групформедиа
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