Российская «дочка» Google впервые за пять лет получила прибыль

Российская «дочка» американской корпорации Google — ООО «Гугл» — впервые с 2020 года получила чистую прибыль. В 2024 году показатель составил почти 900 млн руб. Последний раз прибыль у компании была в 2020 году — 1,73 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность ООО «Гугл».

В 2021 году чистый убыток российской «дочки» Google достигал 3,12 млрд руб., в 2022-м — 10,18 млрд руб., в 2021-м — 26,4 млрд руб.

Что касается выручки компании, то в 2022 году она составляла 24,1 млрд руб. За 2023-й и 2024 год информации нет.

В 2022 году ООО «Гугл» обратилось в суд для признания его банкротом. В компании объясняли это невозможностью исполнения денежных обязательств. В 2023 году суд признал «дочку» Google банкротом и открыл в компании конкурсное производство.

В марте этого года Арбитражный суд Москвы ограничил начисление судебной неустойки ООО «Гугл» 18 октября 2023 года, когда компанию признали банкротом. Задолженность «дочки» Google перед российскими телеканалами превышает 91,5 квинтлн руб.

Конкурсный управляющий «Гугл» Валерий Таляровский с начала 2024 года подавал иски к ряду игроков российского рекламного рынка. Многие исковые заявления были удовлетворены, а деньги некоторых рекламных и маркетинговых компаний арестованы судебными решениями.

Кроме того, Таляровский попросил суд привлечь к ответственности по обязательствам ООО «Гугл» компании Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited, а также нескольких топ-менеджеров. В результате имущество экс-главы «Гугл» Юлии Соловьевой на 232 млн руб. было арестовано.