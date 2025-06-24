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18+
24.06.2025 в 10:05

Суд отклонил иск Ozon на 5,5 млрд рублей к девелоперу сгоревшего склада

Маркетплейс пытался взыскать убытки после пожара с владельца склада в Истре

Арбитражный суд Московской области отказал ООО «Интернет решения» (юридическое лицо маркетплейса Ozon) во взыскании убытков от пожара с девелоперской компании «Ориентир Запад-1». Последняя управляла складом в Истре, который сгорел в августе 2022 года. Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому мотивировочная часть решения опубликована не будет. На это обратил внимание Shopper's. Представители сторон отказались комментировать изданию исход дела.

Ozon подал иск в феврале 2025 года, оценивая свои убытки от пожара в 4,5 млрд руб. Первоначально в материалах суда фигурировала сумма 5,5 млрд руб., но позднее она была скорректирована. До вынесения решения суд арестовал имущество «Ориентир Запада-1» на сумму иска, однако уже в марте эти обеспечительные меры были сняты. Причины не были обнародованы, поскольку заседание было закрытым.

Пожар на складе Ozon произошел 3 августа 2022 года. Один из блоков сгорел полностью, другой — серьезно поврежден. Компания оценила ущерб от пожара в 10,8 млрд руб. Маркетплейс получил 6,4 млрд руб. от страховщика «Ингосстрах» и пытался взыскать оставшуюся сумму с девелопера. Согласно контракту, «Ориентир» отвечал за исправное состояние и обслуживание противопожарных систем на момент передачи помещения в пользование Ozon.

Ранее сам девелопер безуспешно пытался взыскать с Ozon 3,7 млрд руб., затраченных на восстановление склада. Также «Ориентир Запад-1» проиграл иск к «Альфастрахованию», где имущество было застраховано на 6 млрд руб. По мнению юристов, отказ Ozon в удовлетворении иска может быть связан с невозможностью доказать вину девелопера в нарушениях противопожарной безопасности в период аренды.

Ozon склад Истра
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