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18+
10.02.2025 в 19:04

Ozon подал иск на 5,5 млрд рублей к девелоперу своего сгоревшего склада в Подмосковье

Ответчик заявил, что иск не имеет под собой никаких оснований

ООО «Интернет решения» (юрлицо маркетплейса Ozon) подало иск в Арбитражный суд Московской области к ООО «Ориентир Запад-1», входящему в девелоперскую группу компаний «Ориентир». Заявление было подано 6 февраля, сумма исковых требований составляет 5,49 млрд руб. Такие данные содержатся в картотеке арбитражных дел.

Ozon подавал иск дважды: сначала 5 февраля, одновременно попросив отсрочить уплату пошлины в 10 млн руб. Маркетплейс получил отказ и подал иск еще раз — 6 февраля. Дело пока не принято судом к производству.

В ГК «Ориентир» сообщили изданию Shopper's, что иск не имеет под собой никаких оснований. Юристы говорят, что маркетплейс хочет взыскать с девелопера убытки, которые возникли из-за ненадлежащего обеспечения противопожарной безопасности складского комплекса в подмосковной Истре. В августе 2022 года на складе, который находился в пользовании Ozon, произошел пожар. В результате происшествия пострадали два блока, один был уничтожен. Ozon оценил ущерб в 10,8 млрд руб. и получил 6,4 млрд руб. от «Ингосстраха» за утраченное в пожаре имущество.

В сентябре прошлого года «Ориентир Запад-1» подал иск к Ozon на 3,7 млрд руб. В девелоперской компании заявили, что маркетплейс нарушил требования пожарной безопасности и начал эксплуатировать помещение, не установив пожарные системы. В январе этого года в иске «Ориентир Запад-1» отказали.

Ozon Суд иск склад
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