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01.09.2021 в 08:00

Суд обязал онлайн-киноеатры маркировать сцены курения в фильмах

Однако сервисы полагают, что не обязаны соблюдать нормы для вещателей

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Суд принял сторону Роскомнадзора в споре с онлайн-кинотеатрами относительно маркировок сцен курения. Ранее ivi, Megogo и «Кинопоиск» пытались обжаловать штрафы в 100 тыс. руб. за отсутствие маркировки в ряде фильмов и сериалов, сообщает «Коммерсант».

В апреле Роскомнадзор привлек эти онлайн-кинотеатры к ответственности за отсутствие социальной рекламы о вреде табака при демонстрации сцен курения, хотя закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма» обязывает вещателей и организаторов демонстрации предварять таким сообщением сцены с курением в фильмах. Ведомство мониторило контент платформ и не обнаружил маркировок в некоторых фильмах, где персонажи курили.

Онлайн-кинотеатры в свою очередь настаивают, что в отличие от традиционных кинотеатров не обязаны использовать маркировку. Так, заместитель гендиректора по правовым вопросам ivi Михаил Платов сообщил, что компания с решением суда не согласна и будет его оспаривать. В «Кинопоиске» уточнили, что маркируют проекты, снятые специально для платформы и ставят маркировку, если получают информацию о наличии таких сцен в других фильмах, но не обязаны показывать социальную рекламу о вреде потребления никотина, так как не являются организатором демонстрации или вещателем.

В связи с этим у онлайн-кинотеатров возник принципиальный спор с регулятором. Однако суд определил распространение фильмов в интернете как «демонстрацию другими техническими способами», и тем самым признал платформы обязанными маркировать сцены курения и транслировать рекламу о его вреде.

В августе Роскомнадзор опубликовал проект приказа, обязывающий онлайн-кинотеатры рассказывать своим зрителям о том, что они могут смотреть общедоступные российские телеканалы бесплатно. Идея регулятора состоит в непрерывном размещении информации на платформе.

Роскомнадзор сцены курения
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