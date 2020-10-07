Студия Лебедева выпустила книгу к своему 25-летию

В октябре «Студии Артемия Лебедева» исполнилось 25 лет. К юбилею студия выпустила книгу «Принципы и парадоксы», в которой расскажет, как решать дизайнерские задачи, и покажет на конкретных примерах, «как дизайн спасает мир».

В издании собран опыт «Студии Артемия Лебедева». Как пишут авторы, некоторые из правил работы уже известны широкой публике, а некоторые были отобраны специально для этой книги.

«Принципы и парадоксы» поступят в продажу в декабре и пока доступны к предзаказу. Книгу можно будет приобрести за 2499 рублей. За автограф Артемия Лебедева к этому придется доплатить еще 2,5 тыс. рублей.

Ранее «Студия Артемия Лебедева» представила свой мессенджер «Интратенус», который объединил классический мессенджер и таск-трекер.