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Дизайн сайта - Liqium

18+
05.10.2020 в 17:30

Студия Лебедева создала свой мессенджер «Интранетус»

Дизайн нового сервиса напоминает Telegram

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«Студия Артемия Лебедева» представила собственный мессенджер «Интранетус». Здесь есть чат, инструмент для постановки задач и назначения ответственных исполнителей, сервис для голосовой и видеосвязи.

В чат интегрирована возможность ставить задачи. Свои гениальные мысли сотрудники могут оставить в разделе «Мозг». Во время видеосвязи можно расшарить рабочий экран, количество участников беседы неограничено. «Процесс реализации проектов сопровождается объемными заставками, в которых каждая команда без труда узнает себя», — отметили в студии.

Пока «Интранетус» доступен только в веб-версии, вскоре должны появиться приложения для iOS и Android. Для личного пользования мессенджер бесплатный, компаниям же придется оформить подписку — 99 руб. в месяц за каждого пользователя.

Ранее свой «Мессенджер» представила «ВКонтакте». Социальная сеть преобразовала раздел «Сообщения» и добавила возможность написать человеку по номеру телефона.

Студия Лебедева дизайн
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