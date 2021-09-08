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08.09.2021 в 07:20

Студия Данилы Козловского договорилась о сотрудничестве с видеосервисом Start

На платформе выйдут эксклюзивные премьеры режиссера

Видеосервис Start заключил стратегическое партнерство со студией Данилы Козловского «ДК интертеймент». Сотрудничество начнется с сериала «Карамора», премьера которого состоится в начале 2022 года, сообщают «Ведомости».

На проекты «ДК интертеймент» будет распространяться first look deal, что подразумевает, что Start первым сможет отбирать их. Контракт продлится до конца 2023 года с возможностью пролонгации.

Козловский — не только известный актер, но также успешный режиссер и продюсер, создающий качественные проекты, как фильмы «Тренер» и «Чернобыль». В июне права на показ «Чернобыля» купил мировой стриминговый гигант Netflix, сумма сделки не раскрывалась. «Карамора» — это первый сериал Козловского.

Start, по данным «ТМТ консалтинг», с долей рынка 6,8% занял пятую позицию среди крупнейших видеосервисов. Его генпродюсер и сооснователь Эдуард Илоян уверен, что именно «Карамора» станет одним из самых интересных и обсуждаемых проектов индустрии.

Сейчас видеосервисы активно производят оригинальные проекты, чтобы привлечь зрителя. Только за это лето было совершено порядка 10 контентных сделок. Большая часть из них пришлась на ivi.

Данила Козловский Start
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