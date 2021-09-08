Студия Данилы Козловского договорилась о сотрудничестве с видеосервисом Start

Видеосервис Start заключил стратегическое партнерство со студией Данилы Козловского «ДК интертеймент». Сотрудничество начнется с сериала «Карамора», премьера которого состоится в начале 2022 года, сообщают «Ведомости».

На проекты «ДК интертеймент» будет распространяться first look deal, что подразумевает, что Start первым сможет отбирать их. Контракт продлится до конца 2023 года с возможностью пролонгации.

Козловский — не только известный актер, но также успешный режиссер и продюсер, создающий качественные проекты, как фильмы «Тренер» и «Чернобыль». В июне права на показ «Чернобыля» купил мировой стриминговый гигант Netflix, сумма сделки не раскрывалась. «Карамора» — это первый сериал Козловского.

Start, по данным «ТМТ консалтинг», с долей рынка 6,8% занял пятую позицию среди крупнейших видеосервисов. Его генпродюсер и сооснователь Эдуард Илоян уверен, что именно «Карамора» станет одним из самых интересных и обсуждаемых проектов индустрии.

Сейчас видеосервисы активно производят оригинальные проекты, чтобы привлечь зрителя. Только за это лето было совершено порядка 10 контентных сделок. Большая часть из них пришлась на ivi.