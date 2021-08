Star Media снимет сериалы для ivi

Видеосервис ivi договорился со Star Media о выпуске эксклюзивного контента. За ближайшие два года студия должна будет представить минимум восемь проектов, пять из которых — снять, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний.

Star Media известна в первую очередь как производитель праймовых сериалов для федеральных телеканалов. Среди них — «Ищейка», «Мата Хари», «По законам военного времени» и «Холодные берега». Студия дистрибутирует свой контент не только в России, но и за рубежом. Также компания сотрудничает с видеосервисами, в том числе международными. Например, на стриминговом гиганте Amazon Prime Video представлено более 70 ее проектов.

Теперь Star Media сосредоточится на производстве сериалов для ivi, уточнил директор департамента производства оригинального контента ivi Originals Вадим Соколовский: «Наше сотрудничество станет важной вехой в развитии производства оригинального контента для ivi, который будет востребован не только в России, но и на международном рынке».

Для ivi это уже не первая сделка c производителями контента. В начале июня видеосервис подписал договор об эксклюзивном партнерстве с кинокомпанией «Среда». А в начале июля стало известно, что производить эксклюзивный контент для ivi будет Hype Film. Эти компании будут снимать для видеосервиса оригинальные сериалы. Кроме того, видеосервис заключил сделку first look deal (дает право приоритетного отбора проектов) с Владимиром Масловым и Андреем Золотаревым.