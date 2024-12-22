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22.12.2024 в 13:11

Студия Артемия Лебедева выпустила первую коллекцию одежды

В неё вошли худи, свитшот, брюки карго и джоггеры

Студия Артемия Лебедева выпустила первую полноценную коллекцию одежды «Дропус», в которую вошли худи, свитшот, брюки карго и джоггеры.

Покупателям доступны унисекс кофты «Худиус», «Зипус» и «Свитшотус оверсайз-кроп», они изготовлены из хлопка и представлены в нескольких цветах: черном, сером и голубом. А также штаны «Джоггерус» и «Каргус». Все модели продаются на сайте компании, цены начинаются от 8999 рублей, самая дорогая вещь в коллекции — штаны «Каргус» за 15999 руб.

Авторы коллекции утверждают, что каждая позиция «Дропус» разработана с нуля и сшита «с большой любовью — как для себя».

Студия Артемия Лебедева
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