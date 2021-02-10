«Студия Артемия Лебедева» разработала айдентику Специальных Олимпийских игр в Казани

Дизайнеры «Студии Артемия Лебедева» создали фирменный стиль зимней Специальной Олимпиаде, которая в 2022 году впервые пройдет в Казани. Для этог была разработана «радостная и дружелюбная айдентика», вдохновленная национальными символами Татарстана.

В символ игр заложены три основных мотива: Зилант — татарское мифологическое существо и символ Казани, стилизованный тюльпан — один из символов Татарстана, а также образ речных просторов Волги, на берегу которой стоит Казань.

По словам креаторов, дракон Зилант в насыщенных оттенках розового олицетворяет «инклюзивность игр, бесстрашие и силу спортсменов». Его необычная форма создает впечатление, что он будто «обнимает логотип, демонстрируя «заботу, гостеприимство и теплоту». Также дизайнеры отметили, что рисунок чешуи существа из местных легенд построен на силуэте тюльпана, который «гармонично объединяет городской и республиканский символы».

При этом новый маскот Специальной Олимпиады значительно отличается от своего прототипа — в «Студии Артемия Лебедева» надеются, что его яркий цвет добавит всем символам игр «трогательности, душевности и разнообразия». Более того, он начнет лично общаться с участниками и гостями соревнований.

На основе характерного окраса Зиланта создан линейный паттерн — так создается впечатление, что талисман постоянно присутствует рядом, даже когда он не изображен полностью.

Дракон в современном окрасе появится на фирменном мерче спортивных состязаний.

В качестве элементов навигации были выбраны трехмерные персонажи, которые олицетворяют зимние виды спорта.

Также информационные пиктограммы дополнили значки на пока еще актуальную пандемийную тематику — с изображениями требований сохранения социальной дистанции и медицинской маски.

Обратный отсчет до начала Специальной Олимпиады-2020 был запущен на необычном табло — драконьем яйце с неоновой подсветкой.

История Специального Олимпийского движения началась в 1968 году в Чикаго, его основная цель — с помощью спорта помочь людям с ментальными особенностями адаптироваться к социальной среде, создать для них комфортный инклюзивный мир, а также предоставить площадку для демонстрации талантов. У Казани есть опыт проведения событий международного масштаба (XXVII Всемиирная летняя Универсиада в 2013 году), поэтому все ожидают не менее грандиозное мероприятие в 2022 году.

Недавно студия Лебедева обновила сайт программы лояльности «СберСпасибо» — в его визуале появилась кислотная геометрия, зеркальный коридор из подборок предложений от партнеров, а также анимированные стикеры самих бонусов.