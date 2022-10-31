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18+
31.10.2022 в 11:00

В «Студии Артемия Лебедева» нарисовали плакат с «красной кнопкой» к Хэллоуину

Открытка в актуальном контексте призвана вселить в пользователей настоящий ужас

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«Студия Артемия Лебедева» представила креатив к Хэллоуину — на тематическом плакате дизайнеры изобразили «красную кнопку», тревожный символ 2022 года. Как отметили креаторы, леденящая душу открытка призвана всех как следует напугать.

Источник: сайт «Студии Артемия Лебедева»

В соцсетях такое поздравление встретили неоднозначно — пользователи отметили, что у креаторов «нет ничего святого», а также назвали плакат очередным проявлением чёрного юмора.

Ранее креатив студии к Хэллоуину тоже попадал в скандалы из-за контекста — например, в 2021 году многих возмутила открытка с горящим кинотеатром. Несмотря на то, что оригинальный плакат был создан ещё в 2017 году, дизайнеров обвинили в спекуляции на трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», которая произошла в 2018 году в Кемерово. Подробнее на Sostav.

Студия Артемия Лебедева Хэллоуин Лебедев
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