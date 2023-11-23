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18+
23.11.2023 в 15:53

«Студия Артемия Лебедева» разработала айдентику гипермаркета мебели «Нонтон»

Команда придумала стилистику, которая подстроится под разные сегменты целевой аудитории, но при этом останется единой для бренда

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«Студия Артемия Лебедева» разработала фирменный стиль для онлайн-гипермаркета мебели «Нонтон»: он отображает новый этап развития компании — расширение ассортимента и географии присутствия. Подробности Sostav рассказала команда «Нонтона».

«Нонтон» уже восемь лет на мебельном рынке, и мы не раз пробовали разные бизнес-стратегии, чтобы соответствовать его изменениям. Но фирменный стиль не менялся со старта. Долгое время нас это устраивало: казалось, что в нашем сегменте это имеет второстепенное значение. Кроме того, считается, что срок жизни айдентики составляет 8−10 лет. Но со временем даже удачный фирменный стиль кажется устаревшим на фоне новых тенденций в дизайне. Когда неуникальность бросается в глаза и вы сливаетесь с конкурентами — это весомая причина не держаться за старый образ.

«Наш узнаваемый стиль с белыми буквами на насыщенном фиолетовом фоне в последние годы стали использовать многие компании. В том числе и по этой причине хотелось абстрагироваться от общего тренда, снова донести до аудитории нашу уникальность и повысить узнаваемость бренда», — рассказал собственник «Нонтона» Сергей Носевич.

Мы поняли, что выходим на новый уровень. Компания выросла из прошлого образа, и старая айдентика уже недостаточно раскрывает наши сильные стороны.

Главной задачей, которую ставила компания, заключалась в сохранении связи между старым и новым образами. Не хотелось потерять аудиторию, которая к нам привыкла, но привлечь новых клиентов тоже было важно.

Наша команда провела тендер внутри коллектива, чтобы решить, кого рассмотреть в качестве исполнителя. Сотрудники вспомнили несколько известных студий, но в итоге голосования предпочтение отдали «Студии Артемия Лебедева». Одна из наиболее популярных дизайнерских компаний, что зарекомендовала себя как исполнителя, способного сохранить узнаваемость бренда, повысив его привлекательность и актуальность. Мы поставили задачу разработать стилистику, которая подстроится под разные сегменты целевой аудитории, но при этом останется единой для всего бренда.

Проект длился три месяца: в процессе согласования команда студии подробно объясняла, почему был выбран тот или иной вариант. Новые элементы перестали восприниматься нами как чужеродные, и стало понятно, что команда создала решение, которое способно показать, что с нашего бренда начинаются обновление, уют и красота дома. Теперь дизайн-концепция показывает, как чутко мы относимся к новым трендам и не боимся экспериментов.

«Студия Артемия Лебедева» разработала айдентику гипермаркета мебели «Нонтон» «Студия Артемия Лебедева» разработала айдентику гипермаркета мебели «Нонтон»

«Знак в виде геометричной многозначной фигуры поддерживает общее настроение и запоминается на лету. Он специально сделан таким, чтобы в нём не было отсылок к избитым диванам, креслам и стульям, но при этом каждый видел что-то своё, милое и приятное», — поясняют в «Студии Артемия Лебедева».

Фигура в логотипе рифмуется с буквой «Н» в названии компании, что показывает глубину подхода и взаимодействие всех элементов обновлённой визуальной концепции.

В текстовой части логотипа использован моноширинный шрифт: лёгко распознаётся каждая буква, текст читается быстро и без напряжения. При этом стилизация надписи смотрится выразительно и хорошо запоминается.

«Студия Артемия Лебедева» разработала айдентику гипермаркета мебели «Нонтон» «Студия Артемия Лебедева» разработала айдентику гипермаркета мебели «Нонтон» «Студия Артемия Лебедева» разработала айдентику гипермаркета мебели «Нонтон»

Новая айдентика выделяет нас среди конкурентов, позволяет привести к единообразию оформление магазинов, соцсетей, сайта и лендингов, документов. Две версии паттерна позволят безгранично экспериментировать с брендированием всего, от сувенирной продукции и аккаунтов в социальных сетях до стен офисов и автобусов.

Студия Артемия Лебедева «Нонтон»
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