«Студия Артемия Лебедева» разработала айдентику гипермаркета мебели «Нонтон»

«Студия Артемия Лебедева» разработала фирменный стиль для онлайн-гипермаркета мебели «Нонтон»: он отображает новый этап развития компании — расширение ассортимента и географии присутствия. Подробности Sostav рассказала команда «Нонтона».

«Нонтон» уже восемь лет на мебельном рынке, и мы не раз пробовали разные бизнес-стратегии, чтобы соответствовать его изменениям. Но фирменный стиль не менялся со старта. Долгое время нас это устраивало: казалось, что в нашем сегменте это имеет второстепенное значение. Кроме того, считается, что срок жизни айдентики составляет 8−10 лет. Но со временем даже удачный фирменный стиль кажется устаревшим на фоне новых тенденций в дизайне. Когда неуникальность бросается в глаза и вы сливаетесь с конкурентами — это весомая причина не держаться за старый образ.

«Наш узнаваемый стиль с белыми буквами на насыщенном фиолетовом фоне в последние годы стали использовать многие компании. В том числе и по этой причине хотелось абстрагироваться от общего тренда, снова донести до аудитории нашу уникальность и повысить узнаваемость бренда», — рассказал собственник «Нонтона» Сергей Носевич.

Мы поняли, что выходим на новый уровень. Компания выросла из прошлого образа, и старая айдентика уже недостаточно раскрывает наши сильные стороны.

Главной задачей, которую ставила компания, заключалась в сохранении связи между старым и новым образами. Не хотелось потерять аудиторию, которая к нам привыкла, но привлечь новых клиентов тоже было важно.

Наша команда провела тендер внутри коллектива, чтобы решить, кого рассмотреть в качестве исполнителя. Сотрудники вспомнили несколько известных студий, но в итоге голосования предпочтение отдали «Студии Артемия Лебедева». Одна из наиболее популярных дизайнерских компаний, что зарекомендовала себя как исполнителя, способного сохранить узнаваемость бренда, повысив его привлекательность и актуальность. Мы поставили задачу разработать стилистику, которая подстроится под разные сегменты целевой аудитории, но при этом останется единой для всего бренда.

Проект длился три месяца: в процессе согласования команда студии подробно объясняла, почему был выбран тот или иной вариант. Новые элементы перестали восприниматься нами как чужеродные, и стало понятно, что команда создала решение, которое способно показать, что с нашего бренда начинаются обновление, уют и красота дома. Теперь дизайн-концепция показывает, как чутко мы относимся к новым трендам и не боимся экспериментов.

«Знак в виде геометричной многозначной фигуры поддерживает общее настроение и запоминается на лету. Он специально сделан таким, чтобы в нём не было отсылок к избитым диванам, креслам и стульям, но при этом каждый видел что-то своё, милое и приятное», — поясняют в «Студии Артемия Лебедева».

Фигура в логотипе рифмуется с буквой «Н» в названии компании, что показывает глубину подхода и взаимодействие всех элементов обновлённой визуальной концепции.

В текстовой части логотипа использован моноширинный шрифт: лёгко распознаётся каждая буква, текст читается быстро и без напряжения. При этом стилизация надписи смотрится выразительно и хорошо запоминается.

Новая айдентика выделяет нас среди конкурентов, позволяет привести к единообразию оформление магазинов, соцсетей, сайта и лендингов, документов. Две версии паттерна позволят безгранично экспериментировать с брендированием всего, от сувенирной продукции и аккаунтов в социальных сетях до стен офисов и автобусов.