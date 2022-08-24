«Студия Артемия Лебедева» разработала дизайн интернет-магазина Sokolov

«Студия Артемия Лебедева» обновила дизайн сайта и мобильного приложения ювелирного бренда Sokolov. Как отметили креаторы, была полностью переработана структура диджитал-платформы — на одном экране теперь свободно размещаются до 13 элементов управления, которые повышают количество пользовательских заявок. На разработку проекта команде потребовалось 129 дней.

Для каждого раздела с украшениями дизайнеры отрисовали подложку с уникальным шрифтовым начертаниями, чтобы пользователи смогли органично отличить категории, а администраторы сайта — загружать дополнительные элементы.

На главной странице каталога основной фокус был сделан на фотографиях украшений и рекламным образам с ними. С помощью фильтров пользователи смогут найти нужный товар и узнать подробности о каждом изделии. Для этого дизайнеры визуально разделили элементы навигации и идентификаторы категорий товаров.

Кроме того, каталог интернет-магазина доступен в альтернативных режимах — с микропревью и детализированными картинками. Украшения премиум-класса с экрана смартфонов отображаются с подложками в формате сториз, а превью отдельных рубрик размещены на цветных подложках.

В студии считают, что для десктопной и мобильной версий сайта разработана универсальная и понятная последовательность действий — главную кнопку креаторы вынесли на самое видное место, а товары собрали в группы по общим признакам.

В описании коллабораций с другими брендами креаторы интегрирововали новый логотип ювелирной сети, который разработали в агентстве «Пирс 5» (экс-Landor&Fitch Moscow).

Ранее «Студия Артемия Лебедева» разрабатывала брендинг для ювелирной сети Sunlight — новую концепцию фирменного стиля бренда создал дизайнер Денис Симачёв.

Состав творческой группы:

Sokolov (клиент)

«Студия Артемия Лебедева» (агентство)

Арт-директор: Сергей Кулинкович

Дизайнеры: Иван Тихомиров, Владислав Прилучный, Илья Пулькин, Денис Шадрин

Богдан Юкин, Яна Кожемякина, Михаил Лунёв, Максим Фатфуллин

Редакторы: Александр Носиков, Арсений Трофимов

Исследователь: Александр Сумин

Менеджеры: Ксения Королева, Сабина Агаева, Анна Кравцова