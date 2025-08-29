Sostav.ru

29.08.2025 в 10:30

СТС показал внеземной маркетинг

Телеканал устроил инопланетное вторжение в рекламе к премьере сериала «Осторожно, люди!»

К выходу нового комедийного сериала «Осторожно, люди!» телеканал СТС запустил масштабную промокампанию с главным героем — пришельцем, оказавшимся в голове профессора.

СТС показал внеземной маркетинг СТС показал внеземной маркетинг СТС показал внеземной маркетинг СТС показал внеземной маркетинг СТС показал внеземной маркетинг СТС показал внеземной маркетинг

За месяц до премьеры инопланетянин «начал захватывать страну»: сначала через наружную рекламу в малых городах, затем — через эффектные медиаактивности в миллионниках. На столичных видеофасадах появились пугающие ролики, а в московском и петербургском метро пассажиры неожиданно встречали пришельца, выглядывающего из рюкзаков.

Необычная «инопланетная логистика» дополнила кампанию в шести крупных городах: там запустили транспорт, перевозящий «гнысьву» — вымышленное топливо, которое герой считает целительным нектаром. В Ярославле для усиления эффекта открыли даже «инопланетную заправку» с операторами в зелёной форме.

К дате премьеры, 1 сентября, СТС выпустил школьный мерч в стилистике сериала — рюкзаки, пеналы, тетради, а также сувениры с эффектом «стерео-варио», где в зависимости от угла обзора появлялся профессор или пришелец.

В digital-направлении СТС совместно с платформой «Правое полушарие интроверта» представил шуточный онлайн-курс для инопланетян, где в восьми видеоуроках объяснялись основы человеческой коммуникации — от правил small talk до понятия личных границ.

Чтобы достичь кинозрителей, канал выпустил ролик-пародию на заставки голливудских студий, показанный в кинотеатрах и на онлайн-киносайтах.

Кроме того, в эфире СТС внедрили новый рекламный инструмент: всплывающие плашки, на которых герой сериала «вмешивался» в видеоряд, а на сайте канала пришелец взаимодействовал с баннерами других проектов.

Таким образом, промокампания объединила наружную рекламу, digital, кино и эфир, превратив маркетинг в полноценное «инопланетное вторжение».

Состав творческой группы:

Департамент маркетинга СТС:
Директор по маркетингу: Наталия Абрамочкина
Директор по внеэфирному маркетингу: Дарья Малявина
Руководитель отдела регионального маркетинга: Татьяна Анисимова
Ведущий менеджер по региональному PR и маркетингу: Ольга Тарасова
PR-директор: Артём Иванов
Заместитель PR-директора: Анастасия Джус
Digital-директор: Роман Брызгалов
Руководитель группы SMM и комьюнити: Александра Гаврюкова
Креативный продюсер: Анна Апет

Департамент дизайна СТС:
Арт-директор: Алина Новикова
Начальник отдела графического дизайна: Ольга Киселева
Ведущий дизайнер проекта: Александр Иксанов
Начальник отдела моушн-дизайна: Евгений Минчик
Исполнительный продюсер: Екатерина Степанкова
Моушн-дизайнеры: Евгений Шестопалов, Сергей Куракин, Юлия Шухман
Ведущий диджитал-дизайнер: Екатерина Калашник

СТС
