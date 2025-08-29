СТС показал внеземной маркетинг

К выходу нового комедийного сериала «Осторожно, люди!» телеканал СТС запустил масштабную промокампанию с главным героем — пришельцем, оказавшимся в голове профессора.

За месяц до премьеры инопланетянин «начал захватывать страну»: сначала через наружную рекламу в малых городах, затем — через эффектные медиаактивности в миллионниках. На столичных видеофасадах появились пугающие ролики, а в московском и петербургском метро пассажиры неожиданно встречали пришельца, выглядывающего из рюкзаков.

Необычная «инопланетная логистика» дополнила кампанию в шести крупных городах: там запустили транспорт, перевозящий «гнысьву» — вымышленное топливо, которое герой считает целительным нектаром. В Ярославле для усиления эффекта открыли даже «инопланетную заправку» с операторами в зелёной форме.

К дате премьеры, 1 сентября, СТС выпустил школьный мерч в стилистике сериала — рюкзаки, пеналы, тетради, а также сувениры с эффектом «стерео-варио», где в зависимости от угла обзора появлялся профессор или пришелец.

В digital-направлении СТС совместно с платформой «Правое полушарие интроверта» представил шуточный онлайн-курс для инопланетян, где в восьми видеоуроках объяснялись основы человеческой коммуникации — от правил small talk до понятия личных границ.

Чтобы достичь кинозрителей, канал выпустил ролик-пародию на заставки голливудских студий, показанный в кинотеатрах и на онлайн-киносайтах.

Кроме того, в эфире СТС внедрили новый рекламный инструмент: всплывающие плашки, на которых герой сериала «вмешивался» в видеоряд, а на сайте канала пришелец взаимодействовал с баннерами других проектов.

Таким образом, промокампания объединила наружную рекламу, digital, кино и эфир, превратив маркетинг в полноценное «инопланетное вторжение».

Состав творческой группы:

Департамент маркетинга СТС:

Директор по маркетингу: Наталия Абрамочкина

Директор по внеэфирному маркетингу: Дарья Малявина

Руководитель отдела регионального маркетинга: Татьяна Анисимова

Ведущий менеджер по региональному PR и маркетингу: Ольга Тарасова

PR-директор: Артём Иванов

Заместитель PR-директора: Анастасия Джус

Digital-директор: Роман Брызгалов

Руководитель группы SMM и комьюнити: Александра Гаврюкова

Креативный продюсер: Анна Апет

Департамент дизайна СТС:

Арт-директор: Алина Новикова

Начальник отдела графического дизайна: Ольга Киселева

Ведущий дизайнер проекта: Александр Иксанов

Начальник отдела моушн-дизайна: Евгений Минчик

Исполнительный продюсер: Екатерина Степанкова

Моушн-дизайнеры: Евгений Шестопалов, Сергей Куракин, Юлия Шухман

Ведущий диджитал-дизайнер: Екатерина Калашник