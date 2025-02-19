СТС и сейлз-хаус «Эверест» запустили серию бизнес-завтраков

Новый формат презентаций телепроектов открыл генеральный директор сейлз-хаус «Эверест» Владимир Бабков. Второй сезон экзотического шоу СТС «Остров сокровищ. Знаки судьбы» представили генеральный директор «СТС Медиа» Александр Акопов, директор департамента аналитики и исследований «СТС Медиа» Оксана Шовырина и ведущий телепроекта Дмитрий Масленников.

Спикеры поделились результатами показа первого сезона шоу, рассказали, почему «Остров» стал одной из самых ожидаемых премьер прошлого года, за что зрители полюбили проект и почему принято решение снимать продолжение.

По данным Mediascope, почти 38 млн россиян посмотрели новое шоу. В среднем каждый премьерный выпуск видели более 6 млн человек, а лучший посмотрели более 7 млн. В момент выхода премьерных эпизодов шоу телеканал СТС занимал первую позицию среди развлекательных каналов по доле аудитории в группе зрителей от 10 до 45 лет. Особенной популярностью «Остров» пользовался у молодых россиян в возрасте от 10 до 17 лет и от 18 до 24 лет.

Спикеры поделились результатами специальных исследований, согласно которым «Остров» вошел в список самых ярких и ожидаемых премьер канала наряду с такими хитами, как «Суперниндзя», «Мама будет против» и «Молодежка. Новая смена». Среди сильных сторон проекта участники опроса (зрители первого сезона шоу) выделяли испытания, интригу, ведущего, пейзажи и обычных людей в качестве героев.

Владимир Бабков, генеральный директор сейлз-хауса «Эверест»: Телеканал СТС не первый раз доказывает свое преимущество в создании праймовых проектов. Мы успешно зашли на территорию реалити, и «Остров» получил большой отклик в сердцах зрителей. С точки зрения спонсорских интеграций, на мой взгляд, это максимально гибкий телевизионный формат, с которым можно легко взаимодействовать. Мы верим в успех следующего сезона, съемки которого начнутся совсем скоро.