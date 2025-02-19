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18+
19.02.2025 в 15:00

СТС и сейлз-хаус «Эверест» запустили серию бизнес-завтраков

Первое мероприятие посвятили второму сезону шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы»

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Новый формат презентаций телепроектов открыл генеральный директор сейлз-хаус «Эверест» Владимир Бабков. Второй сезон экзотического шоу СТС «Остров сокровищ. Знаки судьбы» представили генеральный директор «СТС Медиа» Александр Акопов, директор департамента аналитики и исследований «СТС Медиа» Оксана Шовырина и ведущий телепроекта Дмитрий Масленников.

Спикеры поделились результатами показа первого сезона шоу, рассказали, почему «Остров» стал одной из самых ожидаемых премьер прошлого года, за что зрители полюбили проект и почему принято решение снимать продолжение.

По данным Mediascope, почти 38 млн россиян посмотрели новое шоу. В среднем каждый премьерный выпуск видели более 6 млн человек, а лучший посмотрели более 7 млн. В момент выхода премьерных эпизодов шоу телеканал СТС занимал первую позицию среди развлекательных каналов по доле аудитории в группе зрителей от 10 до 45 лет. Особенной популярностью «Остров» пользовался у молодых россиян в возрасте от 10 до 17 лет и от 18 до 24 лет.

Спикеры поделились результатами специальных исследований, согласно которым «Остров» вошел в список самых ярких и ожидаемых премьер канала наряду с такими хитами, как «Суперниндзя», «Мама будет против» и «Молодежка. Новая смена». Среди сильных сторон проекта участники опроса (зрители первого сезона шоу) выделяли испытания, интригу, ведущего, пейзажи и обычных людей в качестве героев.

СТС и сейлз-хаус «Эверест» запустили серию бизнес-завтраков СТС и сейлз-хаус «Эверест» запустили серию бизнес-завтраков СТС и сейлз-хаус «Эверест» запустили серию бизнес-завтраков СТС и сейлз-хаус «Эверест» запустили серию бизнес-завтраков СТС и сейлз-хаус «Эверест» запустили серию бизнес-завтраков

Владимир Бабков, генеральный директор сейлз-хауса «Эверест»:

Телеканал СТС не первый раз доказывает свое преимущество в создании праймовых проектов. Мы успешно зашли на территорию реалити, и «Остров» получил большой отклик в сердцах зрителей. С точки зрения спонсорских интеграций, на мой взгляд, это максимально гибкий телевизионный формат, с которым можно легко взаимодействовать. Мы верим в успех следующего сезона, съемки которого начнутся совсем скоро.

Дмитрий Масленников, ведущий шоу:

Когда меня спрашивают, как попасть в «Остров», первое, что говорю: «Оно тебе надо? Это действительно жесткое выживание». Мы постоянно переворачивали игру, проводили новые механики, от которых все были в шоке. Будущие участники, наверное, думают, что раз видели первый сезон, то будет легче. Но мне хочется «поломать» игру с самого начала, чтобы остров изменился кардинально. Это впечатлит и героев, и зрителей, и даст нам дополнительный простор для креатива и работы.

СТС Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ
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