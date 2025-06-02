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18+
02.06.2025 в 10:00

СТС и «Банк Уралсиб» открыли площадку для ниндзя-спорта в деревне

Телеканал и банк объединились ради 13-летнего героя шоу

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Современная спортивная площадка с ниндзя-элементами открылась в Барило-Крепинской слободе, численность которой насчитывает чуть больше 1 тыс. человек. Полоса с препятствиями появилась благодаря телеведущему Василию Артемьеву, который решился на свой первый забег в рамках горного ультрамарафона страны White Bride Ultra Gelendzhik.

В прошлом профессиональный игрок в регби, а сейчас ведущий шоу «Суперниндзя» и «Суперниндзя. Дети» вдохновился непростой историей 13-летнего участника телепроекта Михаила Лапшичева. Василий пробежал обещанные 50 километров и таким образом заработал 2,5 млн руб. на строительство площадки, о которой мечтал ребенок.

СТС и «Банк Уралсиб» открыли площадку для ниндзя-спорта в деревне СТС и «Банк Уралсиб» открыли площадку для ниндзя-спорта в деревне СТС и «Банк Уралсиб» открыли площадку для ниндзя-спорта в деревне СТС и «Банк Уралсиб» открыли площадку для ниндзя-спорта в деревне

Василий Артемьев, ведущий шоу «Суперниндзя. Дети»:

В шоу «Суперниндзя. Дети» участвуют сотни ребят, каждый со своей историей. Но, когда я узнал историю Миши, понял, что мне это очень близко. Сам я вырос в городе, но каждое лето проводил в деревне, где по соседству жили два брата-друга. Их непростая судьба напоминала Мишину, поэтому мне захотелось ему помочь. И я рад, что мы с нашими партнерами создали такую замечательную площадку, которая зажжет огонек интереса к спорту и вдохновит детей на новые подвиги.

О том, как проходил забег и с какими трудностями столкнулся Василий, рассказано в документальном фильме «Бегущий ниндзя», премьера которого состоялась 1 июня на СТС. Спецпоказ также прошел на Международном фестивале детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 3».

Новая спортивная площадка, созданная совместно с «Банком Уралсиб», занимает 200 квадратных метров и подходит как новичкам, так и опытным спортсменам. Брендированные элементы площадки реализовал Сейлз-хаус «ЭВЕРЕСТ». Испытания разработаны таким образом, чтобы задействовать различные группы мышц и развивать силу, ловкость и выносливость. Главная особенность конструкции — возможность перестраивать и комбинировать препятствия, подбирая необходимый уровень сложности, отталкиваясь от возраста и подготовки.

СТС «Банк Уралсиб»
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