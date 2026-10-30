Страховой рынок в России впервые за три года получил квартальный убыток

За январь—сентябрь 2026 года чистая прибыль российских страховых компаний составила 195 млрд руб. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу департамента страхового рынка Банка России Илью Смирнова.

По итогам третьего квартала совокупный результат страховщиков оказался отрицательным: убыток составил 11,5 млрд руб. До этого сопоставимый результат рынок показывал лишь дважды за последние шесть лет — во втором квартале 2022 года и четвертом квартале 2023 года. С начала 2024 года страховые компании ежеквартально показывали прибыль от 100 млрд до 150 млрд руб.

Среди причин снижения прибыли участники рынка называют удорожание ремонта автомобилей и медицинских услуг, что увеличивает выплаты по ОСАГО, каско и ДМС. По оценке экспертов, убыточность ОСАГО с учетом расходов на ведение дела превышает 100%, а ДМС достигла 90%.

Дополнительное давление оказывают крупные убытки при страховании промышленных и складских объектов, грузоперевозок, а также имущества, пострадавшего в результате атак беспилотников. В сегменте страхования имущества уровень убыточности достиг 120%.

В «АльфаСтраховании» подтверждают: увеличивается как частота, так и средний размер убытков.

Ранее сообщалось, что Ozon учредил две страховые компании. Через них маркетплейс будет развивать направление страхования для бизнеса и физлиц.