«Столото» оспаривает права на товарный знак Rapido

АО «Технологическая компания „Центр“», одна из структур российского лотерейного бренда «Столото», подала иск в суд по интеллектуальным правам против французского оператора лотерей La Française des Jeux (FDJ). Предметом спора стал товарный знак Rapido, зарегистрированный в России и еще в 15 странах, включая Францию. Об этом сообщает РБК.

Иск к FDJ был подан 25 марта 2025 года, однако к производству его приняли только 11 апреля. Российская сторона требует прекращения правовой охраны знака по трем из пяти классов, включая программное обеспечение, печатную продукцию и организацию спортивных и культурных мероприятий.

Как следует из материалов дела, срок действия охраны знака в РФ истекает в 2029 году, однако «Столото» настаивает на досрочном прекращении регистрации в связи с его неиспользованием на территории России. По российскому закону «О лотереях», в стране разрешено проведение исключительно государственных лотерей, и FDJ в этом сегменте не работает. Кроме того, сама игра под брендом Rapido во Франции была упразднена еще в середине 2010-х и заменена аналогичной — Amigo.

У «Столото» на российском рынке уже представлены несколько лотерей со схожими названиями: «Рапидо Драйв», «Рапидо Ультра», «Рапидо Старт» и «Рапидо Про». Юристы считают, что иск может быть попыткой расчистить правовое поле для полного закрепления этих брендов. В частности, заявка на регистрацию «Рапидо Драйв» была подана в Роспатент еще в 2023 году. После первоначального отказа ведомство все же частично одобрило регистрацию.

Эксперты отмечают, что обе стороны ждут сложный процесс доказывания: FDJ придется подтвердить использование знака, а российской компании — обосновать свою заинтересованность и готовность к использованию наименования. При этом спор может повлиять на прецеденты по применению международных товарных знаков в условиях ограниченного или отсутствующего бизнеса в стране действия регистрации.

Ранее оператор лотерей АО «ГСЛ» обратился в суд, чтобы оспорить отказ Роспатента дать ему исключительное право на товарный знак «Джекпот».