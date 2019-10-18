Стиль дня: Puma выпустила обещанную тетрис-коллекцию

Спортивный бренд одежды и обуви Puma объявил о коллаборации с «Тетрисом» еще в феврале. Вместе с The Tetris Company было решено работать над коллекцией, которая будет приурочена к 35-летнему юбилею культовой игры.

Тетрис-линейка состоит из футболки, спортивных штанов, куртки и кроссовок — каждый элемент одежды имеет отсылки к игре в виде надписей или деталей конструктора.

Для стилизации были выбраны модели кроссовок RS 9.8 и RS-X. Дизайн разработан в темных и светлых оттенках.

Кстати, на темной модели кроссовок можно заметить слова Hard Drop, что тоже является отсылкой и к самой игре, и к официальному тетрис-коммьюнити.

Капсульную коллекцию уже можно приобрести на официальном сайте американского Puma. Дешевле всего обойдется футболка, ее стоимость составляет $35. Самым дорогостоящим элементом в линейке ожидаемо стали кроссовки — их цена варьируется от $95 до $120.