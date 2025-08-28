Арендные ставки на рабочие места в коворкингах Москвы выросли на 46%

Средняя арендная ставка в коворкингах Москвы по итогам первых шести месяцев 2025 года составила 56,8 тыс. руб. за рабочее место в месяц. Это на 46% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.

Рост цен связан с дефицитом традиционных офисных площадей в столице и высоким спросом на гибкие деловые пространства. Только с начала текущего года стоимость выросла еще на 21%, отмечают аналитики компании.

Самые высокие ставки зафиксированы в ключевых деловых районах столицы. В Белорусском районе стоимость аренды рабочего места составила 72,7 тыс. руб., в «Москва-Сити» — 67 тыс. руб., а на Павелецкой — почти 67 тыс. руб.

При этом уровень вакантности в коворкингах остается низким — около 8%. В абсолютных цифрах это порядка 3,9 тыс. свободных рабочих мест. До конца года на рынок выйдут 12 новых проектов, которые добавят около 50 тыс. кв. м гибких офисных пространств.

Большинство арендаторов — российские компании. На долю сектора технологий, медиа и телекоммуникаций (TMT) приходится 42% от общего объема новых сделок, уточняют аналитики NF Group.

Общий объем предложения коворкингов в Москве достиг 383,3 тыс. кв. м, что соответствует 56,1 тыс. рабочих мест. За полгода рынок сократился на 2,4% из-за закрытия ряда площадок, несмотря на открытие пяти новых коворкингов общей площадью 10,5 тыс. кв. м.

Ранее в CORE.XP подсчитали, что на всю Москву осталось не более 43 тыс. кв. м гибких офисов, где можно разместить порядка 7 тыс. рабочих мест.