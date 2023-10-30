В США разработчиков ИИ обязали делиться информацией с властями

Разработчиков мощных систем искусственного интеллекта (ИИ) обязали делиться результатами тестов безопасности и другой критически важной информацией с правительством США. Такой указ был издан американским президентом Джо Байденом, сообщает пресс-служба Белого дома.

Указ устанавливает новые стандарты безопасности и защиты в области ИИ. Действие документа распространяется на компании, разрабатывающие базовые модели искусственного интеллекта, которые потенциально могут представлять риск для национальной и экономической безопасности США, здоровья и безопасности населения.

Также указ предусматривает разработку тестов. Они нужны, чтобы убедиться в безопасности систем ИИ. Их созданием займётся Национальный институт стандартов и технологий США.

Кроме того, планируется создать программу по кибербезопасности для разработки инструментов искусственного интеллекта. Они нацелены на поиск и устранение уязвимостей в критически важном софте.

В июле этого года Китай первым в мире утвердил закон о регулировании ИИ. За соблюдением новых правил будут следить семь ведомств. В России также намерены разработать закон об искусственном интеллекте, одним из направлений станет обезличивание данных.