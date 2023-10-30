Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Hope group — блог digital-агентства
Авто.ру: купить, продать и обменять автомобиль
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.10.2023 в 18:13

В США разработчиков ИИ обязали делиться информацией с властями

Такой указ издал американский лидер Джо Байден

Разработчиков мощных систем искусственного интеллекта (ИИ) обязали делиться результатами тестов безопасности и другой критически важной информацией с правительством США. Такой указ был издан американским президентом Джо Байденом, сообщает пресс-служба Белого дома.

Указ устанавливает новые стандарты безопасности и защиты в области ИИ. Действие документа распространяется на компании, разрабатывающие базовые модели искусственного интеллекта, которые потенциально могут представлять риск для национальной и экономической безопасности США, здоровья и безопасности населения.

Также указ предусматривает разработку тестов. Они нужны, чтобы убедиться в безопасности систем ИИ. Их созданием займётся Национальный институт стандартов и технологий США.

Кроме того, планируется создать программу по кибербезопасности для разработки инструментов искусственного интеллекта. Они нацелены на поиск и устранение уязвимостей в критически важном софте.

В июле этого года Китай первым в мире утвердил закон о регулировании ИИ. За соблюдением новых правил будут следить семь ведомств. В России также намерены разработать закон об искусственном интеллекте, одним из направлений станет обезличивание данных.

указ власти США искусственный интелект
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.